Evo dice que fue el mejor presidente de Bolivia y Simón Bolívar, el segundo

El expresidente Evo Morales aseveró que fue el mejor presidente de la historia de Bolivia y se basó en una encuesta que habría efectuado El Deber, en 2012, acerca del "mejor presidente".

"El mejor presidente de la historia, Evo Morales; segundo, Simón Bolívar, y tercero, Víctor Paz Estonssoro", dijo Morales en una entrevista con radio Kawsachun Coca.

"No hemos pedido nada, según estudios, investigación de El Deber, el mejor presidente de la historia: Evo Morales (...), la siguiente semana mostraremos (el estudio) no me gusta mentir", expuso y añadió que ahora la prensa dice que Luis Arce es el "peor presidente".

Las declaraciones de Evo Morales se dan en medio de una disputa que se extiende con Luis Arce. La división del MAS se muestra en la celebración del aniversario, que se realiza este jueves en La Paz, por parte del Pacto de Unidad arcista y sin la participación del ala evista.