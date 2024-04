Evo sobre ejecuciones: “Que me metan a la cárcel”

El expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, anunció que en caso de ser citado por la Fiscalía para declarar en el marco de la investigación que abrió el Estado boliviano sobre las ejecuciones extrajudiciales en el Hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009, no se presentará y retó a que lo encarcelen.

“Que nos investiguen. Quiero decirles, que me citen, no me voy a presentar, que me metan a la cárcel. Hemos defendido la integridad del territorio nacional. Se ha defendido con la Policía, aunque ese día yo estaba fuera de Bolivia; estaba Álvaro (García Linera) de presidente en ejercicio”, afirmó en su programa en radio Kawsachun Coca.

El sábado, Elöd Tóásó y Mario Tadic, sobrevivientes de la intervención armada al Hotel Las Américas, a través de un comunicado informaron que el caso radica en el Juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal de la ciudad de Santa Cruz y la investigación está a cargo de la fiscal Marioly Torrez por la vulneración de los derechos humanos.

Morales manifestó que, durante los últimos años, todos los gobiernos de la derecha iniciaron procesos en su contra, pero ninguno de ellos avanzó. Ahora, consideró que existe desesperación por parte de Luis Arce y David Choquehuanca, por lo mismo dijo estar dispuesto a enfrentará el proceso que se inició por ese caso.

“Que me demanden, estoy aquí, no me voy a escapar. Si tienen que llevarme a la cárcel que me lleven por defender la integridad del territorio nacional. Vinieron a dividir y por eso nos van a investigar”, indicó.