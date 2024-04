TSE decide rechazar las solicitudes de “arcistas” y “evistas” para Congreso del MAS

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha determinado este miércoles rechazar las solicitudes del ala "arcista" y "evista", para acompañar sus respectivas convocatorias a Congreso del MAS-IPSP.

El vocal Tahuichi Tahuichi Quispe, en contacto del ERBOL, explicó que se han emitido dos resoluciones en la Sala Plena de este 17 de abril, disponiendo el archivo de ambas solicitudes.

El ala "arcista" pretendía hacer el Congreso del MAS-IPSP en mayo en la ciudad de El Alto, mientras que el ala "evista" había convocado su congreso para junio en Vilal Tunari.

El TSE consideró que ambos no cumplieron con subsanar las observaciones que se realizaron a sus respectivas convocatorias.

El Órgano Electoral ya había observado a los "arcistas" que su convocatoria no estaba firmada por la directiva del MAS ni sus delegados acreditados, mientras que a los "evistas" observó que faltaban firmas de dirigentes.

"No se acomodan al reglamento de supervisión de organizaciones políticas, porque no han subsanado las observaciones técnicas que había hecho en su momento nuestra unidad técnica, es decir nuestra Secretaría de Cámara. Ambas no lograron subsanar y producto de esa no subsanación, Sala Plena ha decidido rechazar", explicó Tahuichi.

Sin embargo, el vocal del TSE aclaró que aún se pude volver a solicitar el acompañamiento del Órgano Electoral para un Congreso, pero cumpliendo el artículo 13 del Estatuto del MAS, el cual señala que la convocatoria debe ser realizada por la Dirección Nacional del MAS en consenso con organizaciones matrices.