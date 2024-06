La ALP aún no recibió ninguna sentencia del TCP sobre la sesión de Andrónico, según Jáuregui

El diputado del ala arcista del MAS, Juan José Jáuregui, aclaró este jueves que aún no hubo sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), sobre la sesión presidida por el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, el pasado 6 de junio.

"En este momento, no tengo conocimiento de ninguna sentencia, lo que tiene que quedar claramente establecido es que en algún momento va a salir una sentencia", aseguró Jáuregui.

En pasadas horas, se informó que el documento estaba en la fase de firmas, pero hasta el momento no hubo notificación alguna. "En este momento, no hay, el día de ayer no existía (la sentencia)", dijo Jáuregui.

El asambleísta indicó que, según el procedimiento penal, el TCP tiene un plazo de 45 días para emitir un fallo. En ese marco, aseguró que el presidente no tiene la obligación de promulgar el paquete de leyes, aprobado el 6 de junio, hasta antes de que no se emita una decisión del TCP.

"Si sale una respuesta favorable al recurso interpuesto, obviamente será en el sentido del petitorio que hemos realizado, que se anule todos los actuados posteriores a la interposición de este recurso", expuso.

La sesión del 6 de junio fue convocada por Rodríguez, debido al viaje del presidente Luis Arce a Rusia. Jáuregui presentó un recurso de nulidad contra la convocatoria y espera el fallo del TCP.