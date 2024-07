Transporte de Cochabamba confirma paro del 1 de agosto

Debido a la falta de diésel y escasez de dólar, el transporte federado y libre de Cochabamba confirmaron que el día jueves 1 de agosto cumplirán con el paro movilizado de 24 horas convocado por la dirigencia nacional del sector.

“Esta medida va en la dirección de poder exigir al gobierno nacional que el abastecimiento del diesel se normalice, la desestabilidad del dólar americano se estabilice y también exigir a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que aprueben los proyectos de construcción de carreteras” afirmó Jose Orellana, dirigente del transporte federado.

Asimismo, consideran que el Gobierno Nacional y los sectores políticos que están en la Asamblea Legislativa Plurinacional deben pensar en el interés del país entero, no solamente para los transportistas, esto mediante alternativas que tengan resultados positivos.

La confederación de radiotaxis y taxis, también se sumó a esta medida extrema, ordenando e instruyendo el repliegue de unidades vehiculares y si es necesario estarán en los diferentes puntos del bloqueo.

El transporte pesado nacional afirmó que están viviendo días caóticos, por la falta de responsabilidad y respuesta por parte del gobierno sobre los compromisos verbales y escritos que no fueron cumplidos. “ Si es que llaman a una reunión o partir de mañana se normaliza el combustible, eso no quiere decir que se levante el paro, no solamente es el punto álgido el tema de combustible, sino también la falta de divisa norteamericana, impuestos nacionales, diprove y aduana” mencionó Juan Quispe, presidente de la Central de Transporte Pesado Cochabamba

Por otro lado el Central Radio Urbano, afirmó que los conductores están saliendo a trabajar dos veces a la semana , “están durmiendo en las filas de surtidores y están saliendo a trabajar”, poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos. De 70 unidades están saliendo a trabajar 30 a 15, lo que representa un “estado crítico que no se puede aguantar”.