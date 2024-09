Inicia la caminata de Evo Morales en su sexto día

El expresidente Evo Morales lidera hoy domingo el quinto día de una movilización rumbo a La Paz para exigir su habilitación como candidato para las elecciones de 2025. Ayer, Morales descartó el diálogo con el Gobierno nacional en otro sitio que no sea el de la marcha.



"Anoche hemos visto en los medios de comunicación a Lucho (Arce) sentadito, solito esperando a Evo (...) Puede ser buen actor, un excelente teatro, cómo puede estar esperando si sabe exactamente que Evo está en la marcha", afirmó el exmandatario en una conferencia de prensa en el altiplano de La Paz.



El Gobierno de Arce invitó a Morales en la víspera a un diálogo con el fin de frenar la movilización que encabeza denominada por las autoridades de Gobierno como un acto que antecede un "golpe de Estado".



"Si tanta propaganda hace con la marcha, con el diálogo, hemos decidido que venga el Presidente y el vicepresidente (David Choquehuanca) aquí a la marcha a dialogar, en el camino", añadió el exgobernante y líder del partido oficialista.



Ayer, a través de sus redes sociales, Morales informó que envió una carta al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para pedir su intervención después de denunciar un intento de "desbaratar" su movilización por parte del Gobierno de Arce.



Además, sectores que son afines a Morales denunciaron en las últimas horas posibles "ataques" contra la movilización que tiene previsto llegar a La Paz el lunes.



La marcha de los sectores que siguen al expresidente partió el martes desde la localidad de Caracollo, en la región andina de Oruro, llegó el miércoles hasta el pueblo de Lahuachaca, a unos 125 kilómetros de La Paz, y el jueves siguió hasta la población de Patacamaya, a unos 97 kilómetros de la capital donde los manifestantes pernoctaron, el viernes llegaron a la población de Ayo Ayo y hoy la marcha salió de Calamarca, a unos 71 kilómetros de distancia de La Paz.



Los seguidores de Morales sostienen que es una marcha para "salvar a la patria" ante problemas como la escasez de dólares y combustible y el encarecimiento de algunos productos básicos, y también exigen que se respeten las resoluciones de un congreso del Movimiento al Socialismo (MAS) realizado el año pasado -no reconocido por el Tribunal Electoral- en el que definieron la candidatura de Morales para 2025.



El Gobierno de Arce considera que la marcha promovida por Morales tiene la intención de que asuma la Presidencia del país el titular del Senado, Andrónico Rodríguez, que es afín al exgobernante, para habilitar así su candidatura.



Morales y Arce están distanciados desde finales de 2021 por diferencias en la Administración del Estado que se profundizaron ante la necesidad de renovar la dirección nacional del MAS, aún en manos del expresidente, algo en lo que las facciones leales a ambos no han podido ponerse de acuerdo.