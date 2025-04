Líder del FPV dice que se arrepiente del acuerdo firmado con Evo y lo califica de "error político"

El líder del Frente Para la Victoria (FPV), Eliseo Rodríguez, aseveró que firmar un acuerdo con Evo Morales fue un "error político" que afectó a esa organización política.

En rueda de prensa, Rodríguez confirmó que el acuerdo con Morales "no va más" después de que el dirigente cocalero anunciara ayer que tiene ofertas de otras organizaciones políticas.

En ese sentido, reconoció que se arrepiente del acuerdo firmado con Morales y reconoció que "un poquito nos ha afectado, nos trata de todo la población (....) Ya es muy tarde, ya está hecho, ha sido un error político", aseveró.

Rodríguez confirmó, la mañana de este miércoles, que rompió el acuerdo firmado con Morales para participar de las elecciones generales del próximo 17 de agosto.

"Este acuerdo, convenio que ha habido con él (Morales), hoy ya no va", aseguró Rodríguez en rueda de prensa.

El líder del FPV afirmó que la ruptura del acuerdo se da a raíz de que el propio Evo Morales anunció en las últimas horas que recibió la oferta de otras siglas políticas para participar en los comicios.

En un encuentro con sus seguidores en el Trópico, donde está atrincherado para evitar su aprehensión por el caso de trata y tráfico que se sigue en su contra, Morales afirmó que analiza la oferta de otros partidos políticos.

"No quiero decirles, como somos una fuerza política importante, hay otros que nos ofrecen (una sigla) (...) No quiero comentarles. No se preocupen de eso. No quiero hablar por razones de seguridad", afirmó Morales.