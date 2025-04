Evo exige cumplir acuerdos a FPV y advierte que tiene otras opciones de sigla

El expresidente Evo Morales instó ayer al Frente Para la Victoria (FPV) a cumplir y respetar los acuerdos rumbo a las elecciones del 17 de agosto.

Morales aclaró que la relación de su ala política con el FPV es un acuerdo, no una alianza formal, y advirtió que, si el pacto se rompe, tiene otras opciones para postularse.

“Hemos hecho un acuerdo, no una alianza, con el FPV. Espero que respeten ese acuerdo, pero quiero decirles que, como somos una fuerza política tan importante, hay otros que nos ofrecen (su sigla). No quiero contarles por razones de seguridad, no se preocupen por eso”, expresó Morales en una reunión en el Trópico de Cochabamba.

El evismo atraviesa momentos de tensión con el FPV, la sigla con la que Morales busca presentarse en los próximos comicios. El FPV evalúa al menos cuatro nombres para acompañar a Morales como candidato a la vicepresidencia, mientras que el ala evista también maneja sus propias propuestas.

El FPV enfrenta problemas por su personería. El Tribunal Supremo Electoral aceptó una denuncia presentada por un ciudadano que cuestiona la legalidad del partido, argumentando que en las elecciones pasadas no alcanzó el 3% de votos, lo que lo dejaría fuera del proceso electoral.