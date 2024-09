Pedidos de ayuda por los incendios marcan los actos por el aniversario cruceño

Los actos por el 214 aniversario del grito libertario de Santa Cruz, hoy martes, estuvieron marcados por pedidos de ayuda para combatir los incendios forestales que azotan a este departamento.

“La respuesta del Gobierno departamental se ha visto limitada por falta de recursos suficientes y la magnitud la tragedia. Es evidente que no podemos enfrentar solos una crisis de esta envergadura”, dijo el gobernador interino Mario Aguilera, durante su discurso. Pidió al Estado central mayor apoyo para combatir el fuego, que ya ha devorado más de 2 millones de hectáreas en esta región.

“Hago un llamado al nivel central del Estado. Debemos atender las exigencias que hemos planteado para mejorar la gestión de riesgo, para mitigar devastadores efectos y prevenir la reincidencia. No es suficiente el sacrificio que hagamos hoy si no lo hacemos sustentable para el mañana”, agregó Aguilera.

Durante la iza de la bandera, el alcalde de San Rafael, Jorge Vargas Roca, derramó lágrimas por la situación que atraviesa su municipio debido a los incendios. El burgomaestre relató que tuvo que intervenir para permitir que los marchistas chiquitanos ingresen a la plaza 24 de Septiembre, donde concluyeron su movilización exigiendo que paren los incendios forestales. "¿Quién defiende a Santa Cruz? Los chiquitanos", exclamaron los manifestantes, mientras el alcalde, visiblemente afectado, rompió en llanto ante la situación, según el reporte de El Deber.

“No tenemos ayuda de nadie y no querían dejar que nuestros indígenas ingresen a la plaza. Me dolió mucho esa situación Me dolió mucho esa situación", dijo. Un grupo de chiquitanos llegó en marcha hasta la capital oriental de Bolivia exigiendo acciones contra los incendios.

Homilía

Durante el Te Deum Ecuménico por los 214 años de gesta libertaria de Santa Cruz de la Sierra, monseñor Estanislao Dowlaszewicz pidió a los gobernantes, políticos y líderes cívicos dejar de lado sus diferencias y trabajar de manera conjunta por el bien del país.

“Que nuestros gobernantes, líderes cívicos y dirigentes despojados de los egoísmos y visiones cerradas trabajen por el bien como servidores de la causa común, que juntos soñemos y construyamos la tierra sin mal que buscaban nuestros ancestros y nuestros pueblos indígenas y pueblos nativos”, indicó, según el reporte de Unitel.

En la homilía, Dowlaszewicz exhortó a seguir el camino de reconciliación de Dios para evitar la confrontación entre bolivianos y florecer con actitudes positivas, como los árboles en primavera.

“La sabiduría de Dios es pura, pacífica, indulgente conciliadora, compasiva, imparcial y sincera. Estas virtudes parecen lejanas en nuestras relaciones entre los cruceños y bolivianos, nos hemos vuelto conflictivos con deseos de venganza”, comentó.