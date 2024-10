Evo no fue notificado para declarar por el caso de estupro, señala equipo legal

Después de que la Fiscalía General del Estado citó a Evo Morales a declarar por la denuncia en su contra de estupro y trata y tráfico de personas, el equipo jurídico del Movimiento Al Socialismo (MAS) respondió que no se tiene ninguna notificación oficial respecto al tema.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que por este caso se citó a las tres personas sindicadas, “entre estos Evo Morales, para que preste su declaración informativa”.

El equipo jurídico del MAS afirmó que no conocen de ninguna convocatoria a declarar de manera oficial y que no se pronunciarán hasta entonces. Wilfredo Chávez señaló que se agotó la posibilidad de procesar a Evo Morales y que este caso ya fue cerrado, por lo que no puede haber una doble persecución penal y no se debe dar la posibilidad de que se haga una nueva investigación.

Remarcó que esta denuncia ya ha sido objeto de una investigación que fue cerrada el 10 de diciembre de 2020 y que se hizo la notificación correspondiente a las partes en febrero de 2021.

“En consecuencia se ha agotado la persecución penal, por tanto, así se haya buscado con una acción de libertad que el caso sea reabierto, el caso ya ha sido cerrado por el mismo Ministerio Público. Por tanto, no puede haber una doble persecución penal”, dijo Chávez.