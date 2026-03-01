Desde mañana los billetes de la serie B tienen validez plena para todas las transacciones

El Banco Central de Bolivia (BCB) identificó los números de los billetes de la serie B de los cortes de 10, 20 y 50 bolivianos que se encontraban en el avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), que se siniestró en El Alto. Además, habilitarán una aplicación para identificarlos.



En lo que sigue, las principales dudas que preocupan a los ciudadanos en base al material difundido mpor el BCB.



¿Qué pasa con los billetes de Bs 10, 20 y 50 de la serie B?



Durante 48 horas, estos billetes quedaron temporalmente inhabilitados. Esto no significa que pierdan su valor: fue una medida preventiva para evitar la circulación de billetes que pudieron ser sustraídos de manera ilegal durante el siniestro.



¿Perderán valor los billetes legales?



No. Los billetes obtenidos legalmente mantienen su valor y podrán usarse con normalidad a partir del lunes 2 de marzo.



¿Qué pasa si tengo estos billetes en mi bolsillo?



Si los obtuvo de manera legal, no debe preocuparse. Guárdelos hasta el lunes y verifique los números de serie cuando el Banco Central los publique. Solo los billetes que forman parte del lote siniestrado están invalidados.



¿Afecta esto a otros billetes que tenga en casa?



No. Solo los billetes de corte Bs 10, 20 y 50 de la serie B están temporalmente inhabilitados. Todos los demás billetes, incluyendo la serie A y los de Bs 100 y 200 de la serie B, tienen plena validez legal y deben ser aceptados normalmente en cualquier transacción.



¿Qué pasará con los billetes de la serie B a partir del lunes?



Ya se identificaron todas las series que estuvieron en el siniestro, por lo que la medida de invalidez temporal será levantada el lunes . Todos los billetes legales de Bs 10, 20 y 50 de la serie B tendrán validez legal .



¿Qué billetes permanecerán invalidados?



Solo los billetes de Bs 10, 20 y 50 de la serie B que formaban parte del lote transportado en el avión accidentado. Esta es una pequeña cantidad del total de billetes que circulan en el país.



¿Dónde puedo consultar los billetes invalidados?



A partir del lunes, el BCB publicará la lista completa de los números de serie de los billetes del siniestro en su página web y a través de medios de comunicación. Hoy se realizó la publicación de esta lista.



¿Por qué se tomó esta medida temporal?



Fue una acción preventiva ante la coyuntura inesperada del accidente, para resguardar el patrimonio público, la seguridad de la ciudadanía, y evitar posibles convulsiones sociales, especialmente en la ciudad de El Alto.



¿Qué pasa si el cajero o en el banco me dieron uno de estos billetes de la serie B?



Los billetes que actualmente se entregan en cajeros y sucursales no forman parte del lote siniestrado. E



¿Qué pasa si durante me dieron ese dinero en cambio?



Verifique que el billete no tenga el número de serie, publicado en las paginas del BCB y medios de comunicación, pero, si no está seguro y para evitar inconvenientes resguarde su dinero y evite recibir estos billetes, en los cortes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50, por lo menos hasta el lunes.



¿Qué sucede si se encuentran billetes inválidos en circulación?



Como con cualquier billete falso, serán incautados y entregados al Banco Central. El mismo tratamiento aplica para los billetes del lote siniestrado. La población no debe intentar transarlos.



¿Qué pasará con las personas que intenten hacer circular estos billetes ?



Su tenencia, uso o comercialización constituye un delito sancionable conforme a normativa vigente.



¿Qué recomienda el Banco Central a la población?



Se agradece a quienes mantuvieron sus billetes en custodia durante la medida temporal. Esta precaución permitió identificar los billetes del siniestro y garantizar que la circulación de la serie B sea segura.