La Paz: dirigentes de choferes se reúnen con el Gobierno; bases los desconocen

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Publicado el 26/05/2026 a las 13h51
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El sector del transporte se reunió este martes con el Gobierno para exigir soluciones sobre el desabastecimiento del combustible suscitado por los bloqueos. Mientras tanto las bases convocaron a un ampliado para desconocer a sus dirigentes.

"Quien está fallando es el Gobierno Central. El único que tiene que dar soluciones a los problemas, sobre todo en el departamento de La Paz, es el presidente (Rodrigo Paz)", manifestó el dirigente Victor Tarqui e indicó que si va haber negociación con los sectores movilizados, es el mandatario quien debe dar el paso.

En ese sentido, el representante aseveró que Paz y los ministros deben dar solución, no solo a los problemas del sector transporte, sino también a todas las organizaciones. Asimismo, Tarqui advirtió que ya es casi un mes que los choferes no pueden trabajar debido a los conflictos.

"Tiene que dar solución a todos los sectores movilizados, incluido el autotransporte. Hay deudas con las entidades bancarias, ya es un mes de movilizaciones, no vamos a poder pagar", lamentó el dirigente.

Por otra parte, las bases de los sindicatos convocaron a un ampliado en San Pedro de la ciudad de La Paz, para desconocer a sus dirigentes debido a que no solucionaron los problemas por el resarcimiento y la calidad del combustible, a pesar de haberlos llamado para marchas y bloqueos.

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