La Paz: dirigentes de choferes se reúnen con el Gobierno; bases los desconocen

El sector del transporte se reunió este martes con el Gobierno para exigir soluciones sobre el desabastecimiento del combustible suscitado por los bloqueos. Mientras tanto las bases convocaron a un ampliado para desconocer a sus dirigentes.

"Quien está fallando es el Gobierno Central. El único que tiene que dar soluciones a los problemas, sobre todo en el departamento de La Paz, es el presidente (Rodrigo Paz)", manifestó el dirigente Victor Tarqui e indicó que si va haber negociación con los sectores movilizados, es el mandatario quien debe dar el paso.

En ese sentido, el representante aseveró que Paz y los ministros deben dar solución, no solo a los problemas del sector transporte, sino también a todas las organizaciones. Asimismo, Tarqui advirtió que ya es casi un mes que los choferes no pueden trabajar debido a los conflictos.

"Tiene que dar solución a todos los sectores movilizados, incluido el autotransporte. Hay deudas con las entidades bancarias, ya es un mes de movilizaciones, no vamos a poder pagar", lamentó el dirigente.

Por otra parte, las bases de los sindicatos convocaron a un ampliado en San Pedro de la ciudad de La Paz, para desconocer a sus dirigentes debido a que no solucionaron los problemas por el resarcimiento y la calidad del combustible, a pesar de haberlos llamado para marchas y bloqueos.