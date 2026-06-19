Gobierno convoca a Argollo de la COB para firmar un acuerdo, según dirigente intercultural

País
Publicado el 19/06/2026 a las 16h40
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El Gobierno nacional convocó a Mario Argollo y a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) a un nuevo encuentro este viernes por la tarde en La Paz para firmar un acuerdo sobre las demandas que plantearon el miércoles al presidente y a sus ministros, según un dirigente intercultural.

La convocatoria para Argollo y el Comité Ejecutivo de la COB es para las 17:00 en el piso 21 de la Casa Grande del Pueblo, según un reporte de Unitel.

Marín Sandoval, dirigente intercultural, manifestó que la COB recibió la invitación y acordaron presentarse a la convocatoria realizada por el Gobierno.

Según Sandoval se espera que hasta las 17:00 “sean liberados los primeros detenidos, eso demostraría la voluntad del Gobierno.

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