Rastrillaje sin éxito: no hallan rastros de Odalys tras dos días de búsqueda en hacienda

Odalys está aún desaparecida. El rastrillaje realizado en la hacienda de familiares del novio de la víctima, Joel P., no dio el resultado más esperado, que es el hallazgo del cuerpo de la joven de quien no hay rastro desde el 30 de marzo. La búsqueda sigue.



"Lastimosamente con resultados poco fructíferos. No hemos podido encontrar el cuerpo de la señorita Odalys", informó a La Razón el abogado de la familia de la víctima, Franklin Chacalluca.



El rastrillaje en la propiedad empezó el jueves. Equipos de búsqueda especializados de la Policía Boliviana, incluso con canes, viajaron hasta la hacienda para determinar si allí estaba el cuerpo de Odalys. El trabajo se extendió hasta ayer viernes.



"Se ha hecho una requisa, un rastrillaje de toda la propiedad. Se ha hecho también un rastrillaje a los alrededores de esta propiedad, pero sin resultados", aseveró el jurista.



Odalys Vaquiata se encuentra desaparecida desde el 30 de marzo. En esa jornada salió de viaje justamente hacia el norte de La Paz en compañía de Joel P., su novio y ahora principal sindicado de su feminicidio. Desde entonces, no hay rastros de la joven mamá de 28 años.



Al inicio, el caso se llevaba por el delito de trata y tráfico. No obstante, luego de una reconstrucción de los hechos, la Fiscalía sospechó de mentiras en las aseveraciones de Joel P. sobre las circunstancias de la desaparición, pues él asegura que Odalys salió del vehículo en que volvían a La Paz tras una discusión; por esto determinó cambiar el tipo penal a feminicidio.



Ahora, la familia y abogados esperan dar al menos con el cuerpo de la víctima, para darle sepultura. "La búsqueda tiene que continuar, no podemos dejar de lado la búsqueda y el trabajo para poder encontrarla. El lunes, a primera hora, vamos a presentar requerimiento a la Fiscalía para que se pueda coordinar con todos los elementos necesarios, llámese Policía Boliviana, SAR, Bomberos, para poder hacer un rastrillaje centímetro a centímetro del camino que conecta a Yolosita con Tocaña", aseveró el abogado.



La propiedad allanada para este rastrillaje es de propiedad de un tío de Joel P., quien está detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro. También con prisión preventiva están los padres del sindicado y un policía que es acusado de haber tenido contacto con ellos tras la desaparición.