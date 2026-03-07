El Alto: Tres niños sobreviven a un intento de infanticidio tras ser envenenados y heridos

Un nuevo hecho de violencia contra la niñez se registró en la urbe alteña. La Policía investiga un presunto intento de infanticidio en la zona de Villa Ingenio, donde tres menores de edad habrían sido atacados por su progenitora.

De acuerdo con el reporte preliminar, la madre es señalada como la principal autora del hecho. La mujer habría suministrado una sustancia tóxica (veneno) a sus tres hijos cuyas edades oscilan entre los 4 y 11 años.

Posteriormente, les habría provocado heridas cortantes en los brazos. Tras el incidente, la principal sindicada huyó del lugar, el padre pide justicia y las autoridades buscan a la mujer.

los menores fueron auxiliados y llevados al Hospital del Norte, mientras que las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para determinar las causas de la agresión y el estado de salud de las víctimas.

Se espera un informe oficial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en las próximas horas.