El Alto: Tres niños sobreviven a un intento de infanticidio tras ser envenenados y heridos

Seguridad
URGENTEBO
Publicado el 07/03/2026 a las 17h04
ESCUCHA LA NOTICIA

Un nuevo hecho de violencia contra la niñez se registró en la urbe alteña. La Policía investiga un presunto intento de infanticidio en la zona de Villa Ingenio, donde tres menores de edad habrían sido atacados por su progenitora.

De acuerdo con el reporte preliminar, la madre es señalada como la principal autora del hecho. La mujer habría suministrado una sustancia tóxica (veneno) a sus tres hijos cuyas edades oscilan entre los 4 y 11 años.

Posteriormente, les habría provocado heridas cortantes en los brazos. Tras el incidente, la principal sindicada huyó del lugar, el padre pide justicia y las autoridades buscan a la mujer.

los menores fueron auxiliados y llevados al Hospital del Norte, mientras que las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para determinar las causas de la agresión y el estado de salud de las víctimas.

Se espera un informe oficial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en las próximas horas.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Camacho celebra renuncia de Barrientos y dice que la aplicación del modelo 50/50 es "indetenible"
2
Gobierno autoriza el uso de biotecnología HB4 para la soya en Bolivia
3
12 presidentes latinoamericanos participan de la cumbre de Trump este sábado
4
El Alto: Tres niños sobreviven a un intento de infanticidio tras ser envenenados y heridos
5
Presidente Paz ya está en Miami para participar en la cumbre del «Escudo de las Américas»

Lo más compartido

1
Tres años, miles de lavados, una sola elección: Todo Brillo
2
YPFB programa despacho de 5 millones de litros de gasolina aditivada desde Senkata y Palmasola
3
12 presidentes latinoamericanos participan de la cumbre de Trump este sábado
4
El Alto: Tres niños sobreviven a un intento de infanticidio tras ser envenenados y heridos
5
EEUU y países de Latinoamérica acuerdan en Miami combatir a los “narcoterroristas”

Más en Seguridad

07/03/2026
Armada Boliviana realiza operaciones contra la minería ilegal y afecta actividades ilícitas en al menos 10 millones de dólares
En el marco de las operaciones destinadas a la defensa de los recursos naturales y proteger el ecosistema amazónico, la Armada Boliviana, en coordinación con...
Ver más
06/03/2026
No hay confirmación oficial de que Marset esté en Bolivia
Un comunicado del Ministerio de Gobierno responde a las declaraciones del ministro paraguayo del Interior que aseguró tener información de que Marset se...
Ver más
A una semana del accidente aéreo del avión Hércules C-130 en la ciudad de El Alto, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz informó este viernes que aún existen 24 personas internadas en...
Ver más
06/03/2026
Accidente aéreo: 24 personas continúan internadas en seis hospitales de La Paz
Entre lágrimas, pañuelos blancos y oraciones cientos de personas dieron ayer en el Cementerio General de Cochabamba el último adiós a los cinco hermanos víctimas del múltiple infanticidio ocurrido el...
Ver más
06/03/2026
Una multitud despidió a las víctimas del múltiple infanticidio en Sacaba
Dos jóvenes ingresaron al país con dinero en dólares, los policías fronterizos lo retuvieron, exigieron el pago de una “sanción” para devolverlo y se quedaron con una parte. Hay 10 investigados.
Ver más
05/03/2026
Aprehenden a policía por presunta extorsión a peruanas en Desaguadero
Un ataque armado se registró este jueves en la zona norte de la ciudad de Cochabamba donde sujetos interceptaron a un hombre y arremetieron a balazos en su contra.
Ver más
05/03/2026
Disparan contra un hombre en la zona norte de Cochabamba
En Portada
07/03/2026 Mundo
Presidente Paz se reúne con su homólogo electo de Chile en Miami
En el marco de la cumbre «Escudo de las Américas», el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo una reunión bilateral con el presidente electo de Chile, José...
vista
07/03/2026 Mundo
Donald Trump y 12 líderes regionales firman un acuerdo de coalición militar contra cárteles de la droga
El presidente de Estados Unidos Donald Trump reconoció durante cumbre Escudo de las Américas que el país ha desatendido la región durante años.
vista
07/03/2026 País
El apretón de manos entre Paz y Trump abre una nueva era en las relaciones entre Bolivia y EE. UU.
En el encuentro, Donald Trump agradeció la presencia de Rodrigo Paz en el evento que se celebra en Miami. Se trata del primer encuentro en ambos mandatarios.
vista
07/03/2026 País
"Una gran persona": el reconocimiento de Trump al presidente Paz en Miami
Al inicio de la Cumbre Escudo de las Américas, el presidente Donald Trump se dirigió al mandatario boliviano, Rodrigo Paz, calificándolo como una "gran persona...
vista
07/03/2026 Seguridad
Armada Boliviana realiza operaciones contra la minería ilegal y afecta actividades ilícitas en al menos 10 millones de dólares
En el marco de las operaciones destinadas a la defensa de los recursos naturales y proteger el ecosistema amazónico, la Armada Boliviana, en coordinación con...
vista
07/03/2026 Economía
Gobierno autoriza el uso de biotecnología HB4 para la soya en Bolivia
En el marco de la Exposoya 2026, organizada por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), las autoridades nacionales informaron al sector...
vista
Actualidad
En el marco de la cumbre «Escudo de las Américas», el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo una reunión bilateral...
Ver más
07/03/2026 Mundo
Presidente Paz se reúne con su homólogo electo de Chile en Miami
Un nuevo hecho de violencia contra la niñez se registró en la urbe alteña. La Policía investiga un presunto intento de...
Ver más
07/03/2026 Seguridad
El Alto: Tres niños sobreviven a un intento de infanticidio tras ser envenenados y heridos
En el marco de la Exposoya 2026, organizada por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), las...
Ver más
07/03/2026 Economía
Gobierno autoriza el uso de biotecnología HB4 para la soya en Bolivia
¿Está pensando en sus vacaciones para este 2026? Una nueva oportunidad para planificarlas con descuentos importantes...
Ver más
07/03/2026 Cochabamba
Estropical: descuentos y paquetes turísticos destacan en feria de viajes en Cochabamba
Deportes
Con un arbitraje polémico de Jordy Alemán que fue duramente cuestionado por los hinchas bolivaristas por la expulsión...
Ver más
06/03/2026 Fútbol
Always Ready da el primer golpe a Bolívar, en Villa Ingenio, en la semifinal de la Copa de Verano
Always Ready y Bolívar, los dos equipos de mejor rendimiento en la Copa de Verano, jugarán hoy a las 18.00 el primero...
Ver más
05/03/2026 Fútbol
Always Ready y Bolívar, en la primera final de la Copa de Verano, en El Alto
Blooming se hizo respetar en su casa, aprovechó además la diferencia numérica, y con tres goles en el segundo tiempo...
Ver más
05/03/2026 Fútbol
Blooming se clasifica a la fase de grupos con triunfo ante San Antonio
Aurora presentó a Michael Rangel y Sebastián Altamirano como refuerzos para esta temporada en la que quieren dar que...
Ver más
04/03/2026 Fútbol
Aurora se refuerza con un top colombiano, Rangel, y un talento nacional, Altamirano
Doble Click
Conmemorando el Día Internacional del Escultor, hoy levanta telón la octava edición de la exposición “Esculturas que...
Ver más
06/03/2026 Cultura
Virtuosos escultores festejan su día con una exposición
El escritor portugués Antonio Lobo Antunes ha fallecido a los 83 años de edad, según ha confirmado la editorial Dom...
Ver más
05/03/2026 Cultura
Muere el gran escritor portugués Antonio Lobo Antunes a los 83 años
Del 23 de marzo al 25 de abril se desarrollarán las Jornadas Culturales Plurinacionales, un proceso nacional de diálogo...
Ver más
05/03/2026 Cultura
Las Jornadas Culturales llegan renovadas
En Verona, Italia, durante la última década del siglo XVI, Romeo Montesco y Julieta Capuleto, adolescentes, se enamoran...
Ver más
05/03/2026 Cultura
El 1er concierto de 2026 de la OFC es de amor