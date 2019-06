Bolivia juega con dudas ante Venezuela

Una gran incertidumbre se cierne sobre Bolivia en el cotejo decisivo de esta tarde (15:00) ante Venezuela, en la última fecha del grupo A de la Copa América 2019 y que se disputará en el estadio Mineirao de Belo Horizonte. La Verde apunta a ser uno de los mejores terceros y avanzar a cuartos de final.

La crisis de resultados, las declaraciones de César Salinas y un pedido del pago del bono de representación se presentan en un momento complicado para la selección nacional, gestando un clima de inestabilidad en el balompié nacional que se arrastra desde hace varias décadas.

Los jugadores de la Verde apuestan a dejar de lado todo el tema de la polémica y enfocarse en Venezuela, selección que llega como favorita a conquistar el pase a los cuartos de final.

El DT Eduardo Villegas dejó entrever que mantendrá el mismo once que cayó ante Brasil (3-0) y Perú (3-1), aunque no se descarta la inclusión de Leonardo Vaca por Alejandro Chumacero.

El Equipo de Todos dejó entrever su intención de clasificación, además de la molestia generalizada por las palabras del titular de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), quien advirtió que los jugadores están más “pensando en la billetera”.

A ello se suma del pedido de los futbolistas, que quieren el saldo del bono de presentación de 20.000 dólares (10.000 adeudados).

“Me causa mucha gracia, risa, porque hay gente que no tienen principios de valores. Él (Salinas) viene y nos dice una cosa y luego dice otra. Nosotros nos enfocamos en buscar la clasificación ante Venezuela, que no va a ser fácil pero tampoco imposible” , dijo Gilbert Álvarez al programa Deporte Total.

Por el lado de Venezuela, el DT Rafael Dudamel presentará algunos cambios en su alineación titular en busca de la clasificación a la siguiente ronda.

Juan Pablo Añor, Yeferson Soteldo o Jefferson Savarino surgen como alternativas, siendo que el primero ya se halla totalmente confirmado y será para del once inicial.

La Vinotinto, invicta con dos unidades y sin recibir goles, apuesta por convertir sus primeros tantos esta tarde.

Apunte

Martins, duro contra la dirigencia

El delantero de la selección nacional, Marcelo Martins, echó más condimento a la polémica desatada entre el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas y los jugadores de la Verde que están en Brasil.

“Si nos dan las condiciones y si ponen (en la dirigencia) a gente que le guste el fútbol realmente y no que viva del fútbol, como lo hay; así el fútbol no va a crecer”, manifestó el goleador ayer en Belo Horizonte. Además habló la infraestructura inexistente en el país y que deriva en estos hechos (El Deber).

Marcelo Martins

posición: Delantero

Fecha de nacimiento:

18 de junio de 1987

edad: 31 años

club: Shijiazhuang Ever Bright

04_-_05_copa_america_copy.jpg Bolivia ARCHIVO

Dellien apoya a los jugadores

El tenista nacional Hugo Dellien emitió un comunicado oficial brindando su apoyo a los jugadores de la Verde, censurando además las declaraciones del titular de la FBF, César Salinas.

“No tengo nada que ver con el fútbol, pero como deportista boliviano me da mucha tristeza ver publicaciones matando a la selección, y sobre todo las declaraciones del presidente de la FBF. Personalmente, creo que este tipo de cosas hacen mucho daño a nuestro deporte, sé lo que es representar a nuestro país, lo que cuesta jugar ante los mejores del mundo”, dijo.

Fabol se pronuncia por las palabras de Salinas

“Lamentamos y rechazamos enfáticamente las declaraciones vertidas por el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, en sentido de que los futbolistas de la selección no sienten la camiseta y sólo piensan en la billetera. Esas declaraciones corresponderían a una persona que no sabe absolutamente nada de fútbol, pero no puede ser posible que sea el presidente de la FBF quien se exprese de esa manera de nuestros futbolistas”, reza el pronunciamiento.

Como respaldo de la denuncia, Fabol culpó a la dirigencia nacional por la situación actual del fútbol en nuestro país, advirtiendo que nuevamente la selección nacional lleva otro año sin tener una cancha propia para entrenar.

“Los dirigentes pretenden culparnos a nosotros de su mediocridad, dañando la imagen y dignidad de los futbolistas con este tipo de declaraciones, sin tomar en cuenta que además son seres humanos con familias por detrás. Todo el respaldo y apoyo incondicional a nuestra selección, gladiadores que nos representan con valentía y sin tener las condiciones de trabajo. Sin futbolistas no hay fútbol”, concluye el duro pronunciamiento de Fabol.

04_-_05_copa_america_b_copy.jpg Venezuela ARCHIVO

Wuilker Faríñez

posición: Portero

Fecha de nacimiento:

15 de febrero de 1998

edad: 21 años

club: Millonarios