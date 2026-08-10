Argentina se proclama campeón de la Copa Sudamericana de Vóley

Fútbol
Redacción Central
Publicado el 10/08/2026 a las 8h33
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Tras un apasionante e intenso partido, Argentina venció ayer por 3-2 a Brasil y se proclamó campeón por primera vez de la Copa Sudamericana Masculina de Voleibol que finalizó ayer en Cochabamba, según Sport 360.

El torneo, que arrancó el miércoles en Cochabamba cumplió con su segunda edición. La primera se disputó el año pasado en Minais Gerais, Brasil, donde participaron cinco selecciones.

Aquella ocasión Brasil se quedó con el título al ganar en el último encuentro a Argentina por 3-0.

Por ello es que el coliseo José Casto Méndez, mejor conocido como La Coronilla, albergó la revancha entre ambas selecciones, que son consideradas potencias a nivel internacional.

Tal y como se esperaba, fue un partido no apto para cardíacos, pues ambas selecciones dejaron todo en la cancha para quedarse con el título, que finalmente quedó en manos de Argentina tras la disputa de cinco sets en dos horas y 10 minutos de juego.

Tras el último punto los argentinos celebraron con mucha algarabía al ganar el título de un torneo que se pinta para ser de los más importantes de esta región del continente.

El duelo entre argentinos y brasileños fue el último de los cuatro que se jugaron en el día.

Perú ganó a Paraguay 3-0 (25-18, 25-18 y 25-17) en la definición del séptimo y octavo lugar, Bolivia venció a Venezuela por 3-1 (18-25, 25-22, 25-23 y 25-23) en la lucha por el quinto y sexto puesto, mientras que Colombia derrotó a Chile por 3-0 (25-23-27-25 y 25-22) en la pugna por la medalla de bronce.

Histórico

Por primera vez en la historia Bolivia disputará el Preolímpico de voleibol masculino en Río de Janeiro, Brasil, luego de conseguir su clasificación con el triunfo que tuvo el pasado sábado sobre Paraguay por 3-1 en la Copa Sudamericana que se disputó en Cochabamba, según Sport 360.

Según la información ofrecida por parte de la Federación Boliviana de Voleibol, nunca antes el país fue parte del torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos, que en este caso será a Los Ángeles 2028.

El Preolímpico se disputará en septiembre de este año en Brasil luego de que se definieran las cuatro plazas que estaban en juego en el evento valluno.

Aparte de Bolivia, que fue el último en quedarse con la plaza, también lo hicieron Colombia, Chile y Venezuela. Bolivia quedó además en quinto lugar en la Copa Sudamericana de Voleibol que se disputó en Cochabamba.

Más datos

El torneo internacional también entregó dos cupos para la disputa de los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La Canarinha y la Albiceleste, al ser los finalistas, obtuvieron los cupos. A ellos se suma Perú como representante de Sudamérica por ser anfitrión del evento multideportivo.

En el torneo participaron ocho selecciones nacionales en busca de las seis plazas para el Campeonato Sudamericano, que es clasificatorio para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Bolivia logró el quinto puesto tras ganar ayer a Venezuela por 3-1.

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