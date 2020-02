Once partidos dan inicio a la Copa Sudamericana 2020 con la mira puesta en la final de Córdoba

Con once partidos entre martes y jueves, la Copa Sudamericana 2020 inicia esta semana, cuya ronda de ida de la primera fase se completará la semana siguiente con otros once choques, en los cuales además destacan los clubes bolivianos Nacional Potosí, Blooming, Oriente Petrolero y Always Ready.

¡La espera terminó! Esta semana comienza la #Sudamericana con 1⃣1⃣ partidos. ¿Quiénes serán los finalistas en @Cordoba2020? pic.twitter.com/GULmHi5hU3 — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) February 3, 2020

El colombiano Atlético Nacional, el argentino Vélez Sarsfield y los brasileños Atlético Mineiro y Fluminense, cuatro de los aspirantes a estar en la definición del segundo torneo de clubes en importancia de Sudamérica, iniciarán su camino esta semana.

Vélez Sarsfield, campeón de la Copa Libertadores en 1994, debutará el martes frente al Aucas de Ecuador, buscando sacar una buena diferencia en la ida para encarar con tranquilidad la revancha el 18 de febrero en los 2.850 metros de altitud de Quito.

También el martes el Flu recibirá en el Maracaná de Rio de Janeiro al chileno Unión La Calera, un rival que en los papeles no debería generarle mayores inconvenientes para avanzar a la segunda ronda.

El Atlético Nacional, bicampeón de la Libertadores (1989 y 2015) y tres veces finalista de la Copa Sudamericana, recibirá el miércoles en el Atanasio Girardot de Medellín al Hucarán de Argentina, en una de las llaves de mayor interés de esta primera ronda.

Otro cruce interesante serán el que protagonicen el argentino Unión y el Atlético Mineiro. Los 'tatengues' recibirán el jueves en Santa Fe al equipo brasileño, campeón de la Libertadores en 2013 y semifinalista de la Copa Sudamericana el año pasado. La revancha está prevista para el 20 de febrero en Belo Horizonte.

Por el lado de los clubes bolivianos, Nacional Potosí recibirá este martes (18:15) al peruano Melgar de Arequipa en el estadio Víctor Agustín Ugarte. El miércoles, Oriente Petrolero visitará a Vasco Da Gama (BRA) en Río de Janeiro (20:30 HB). Finalmente, el jueves completarán Blooming vs Emelec (ECU) en el estadio Tahuichi Aguilera (18:15) y Always Ready jugará en Bogotá ante Millonarios (COL), desde las 20:30 (HB).

Independiente debuta en una semana

La semana siguiente -el jueves 13 de febrero- debutará Independiente, junto a Boca Juniors los únicos que ganaron dos veces este torneo, el segundo en importancia en Sudamérica que se disputa desde 2002, recibiendo en Avellaneda al Fortaleza, noveno del Brasileirao de 2019.

La final de esta decimonovena edición de la Copa Sudamericana se disputará en el estadio mundialista Mario Kempes, en Córdoba (centro de Argentina), el 7 de noviembre. El campeón disputará la Recopa Sudamericana-2021 contra el campeón de la Copa Libertadores-2020, el Mundial de Clubes de China de 2021 y la Copa Suruga Bank-2021 frente al vencedor de la Copa Japan League. Además conseguirá un cupo para la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2021.

Los 22 ganadores de las llaves de primera fase se unirán a los ocho terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores y a los dos mejores perdedores de la tercera ronda previa de la Libertadores en la segunda ronda de la Sudamericana, que se disputará en la segunda quincena de mayo.