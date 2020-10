Uruguay comienza los trabajos para jugar ante Chile con una duda en el ataque

La selección uruguaya de fútbol empieza este lunes los trabajos con vistas a los primeros partidos de las eliminatorias suramericanas del Mundial 2022, ante Chile y Ecuador, en los que el cuerpo técnico debe despejar la incógnita de cómo estará conformada la delantera ante la ausencia de Edinson Cavani.







Este lunes arribarán a Montevideo ocho de los futbolistas convocados, entre ellos el goleador Luis Suárez, quien comandará el ataque celeste en el encuentro de la primera fecha ante Chile, que se disputará en el Estadio Centenario.







Por su parte, el martes llegarán, entre otros, Diego Godín, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur, quienes enseguida irán al Complejo Celeste para ponerse a las órdenes del seleccionador uruguayo, Óscar Washington Tabárez.







Antes del partido, la Celeste hará tres entrenamientos, todos ellos en horario vespertino, según fuentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).







Ante los dirigidos por el colombiano Reinaldo Rueda, Uruguay no podrá contar con el goleador Edinson Cavani, quien no fue citado por el cuerpo técnico por encontrarse sin equipo desde el mes de junio.







Por ello, una de las principales incógnitas que deberá despejarse en los entrenamientos es quién acompañará a Suárez en el ataque ante la baja de su principal socio.







Cuatro defensores, tres centrocampistas y tres atacantes con Suárez de '9' es una de las opciones que podría analizar Tabárez para intentar romper a la defensa roja.







De ser así, Brian Rodríguez por un lado y Nicolás de la Cruz o Jonathan Rodríguez por el otro sería una de las posibilidades.







Otra sería un tradicional 4-4-2, uno de los sistemas más utilizados por el entrenador uruguayo, en el que Jonathan Rodríguez, actual goleador del Cruz Azul mexicano, Maxi Gómez, Cristhian Stuani o Darwin Núñez podrían ir desde el comienzo junto a Suárez.







Otra de las dudas con vistas al partido del jueves es quién ocupará la portería ante la baja del guardameta del Galatasaray Fernando Muslera, titular indiscutible con Tabárez y que se recupera de una lesión. Las opciones son Rodrigo Muñoz, reciente campeón en Paraguay con el Cerro Porteño; Martín Silva, y Martín Campaña, transferido hace poco al fútbol de Arabia Saudí.







Por el lado de Chile, equipo que viajará a Montevideo el miércoles, el centrocampista Gary Medel se lesionó este fin de semana jugando para el Bolonia italiano y se perderá los juegos ante la Celeste y Colombia.







No obstante, el entrenador contará con sus principales figuras, destacando en la lista la presencia de los centrocampistas Charles Aránguiz y Arturo Vidal, y los delanteros Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.