Cuatro incendios afectaron al Parque Tunari en lo que va del año

La Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) del municipio de Cochabamba informó que, con los dos incendios registrados ayer jueves en la torrentera Pintumayu, suman cuatro los incendios atendidos en lo que va del año dentro de su jurisdicción en el Parque Nacional Tunari. La afectación acumulada es menor a 200 hectáreas y, según la entidad, en ninguno de los casos el fuego alcanzó la masa boscosa.

El jefe de la UGR, Dennis Rosales, explicó que, para responder a este tipo de emergencias, la UGR cuenta con 21 bomberos forestales capacitados para atender incendios forestales y estructurales, además de carros cisterna, vehículos hidrocinéticos, equipo de protección personal y maquinaria pesada, como retroexcavadoras, que permiten realizar labores de remoción y enfriamiento para evitar la reactivación de las llamas.

Incendios en Pintumayu

El primer foco de calor fue reportado ayer alrededor de las 08:00 en la franja de seguridad de uno de los ramales de la torrentera Pintumayu. Personal de la UGR y Bomberos de la Policía trabajó durante aproximadamente cinco horas para controlar el incendio y evitar que se propagara hacia la serranía del Parque Nacional Tunari.

“Gracias a que se ha atendido oportunamente, hemos evitado que este crezca. El incendio se controló en alrededor de dos horas”, informó Rosales. La autoridad indicó que la afectación fue menor a 1.000 metros cuadrados, con daños únicamente en arbustos y pajonales.

Mientras concluían las tareas de enfriamiento, un segundo foco de calor fue reportado a unos 500 metros del primero, también en la franja de seguridad de la torrentera Pintumayu. Personal municipal realizó con las labores de control para evitar que el fuego se expandiera hacia sectores con mayor cobertura vegetal.

Rosales señaló que la UGR mantiene un monitoreo permanente del Parque Nacional Tunari mediante un sistema de alerta temprana con cámaras térmicas, que permite detectar focos de calor y movilizar de inmediato a las brigadas para reducir el riesgo de propagación de los incendios.

La autoridad también explicó que ambos incendios se habrían originado por una quema de maleza realizada durante trabajos de limpieza por comunarios. “Había bastantes arbustos amontonados producto de una limpieza que, presumimos, fue realizada por comunarios. Esos montones fueron encendidos y, por los fuertes vientos, el fuego se salió de control”, señaló. Además, señaló que no se identificó aún a los responsables y que las investigaciones continuarán para establecer responsabilidades.

Rosales detalló que los cuatro incendios atendidos este año dentro de la jurisdicción municipal del Parque Nacional Tunari solo afectaron arbustos nativos y pajonales. “Afortunadamente, no han logrado ingresar a la masa boscosa”, afirmó.

Rosales recordó que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) sanciona las quemas ilegales en áreas protegidas e instó a los comunarios a evitar chaqueos, ya que los vientos favorecen la propagación del fuego.