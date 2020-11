Maradona descansa en paz junto a sus padres, como siempre quiso

Sin duda el mundo del deporte, sobre todo el del fútbol, no volverá a ser el mismo. Después de que, el miércoles, la noticia que ningún argentino quería escuchar se dio: Diego Armando Maradona había muerto. Ayer, no sólo Argentina, sino el planeta entero lo despidió y resignó su pérdida. Sus restos descansan en paz en el cementerio Jardín Bella Vista, junto a sus padres Diego y Tota (Dalma Salvadora Franco), como siempre lo quiso.

“Duele. Muchísimo. Pero la noticia no tiene vuelta atrás: Diego Armando Maradona ya no está. O sí, vaya uno a saber por dónde descansa su alma. Su cuerpo fue enterrado en un cementerio de Bella Vista, en una ceremonia íntima, luego de una congregación popular inédita. Cuesta, sí. La vida no será la misma para nadie. Diego dejó una huella en el pellejo de millones de futbolero. Hasta siempre, genio”, cuenta el diario Ole, reflejando el sentimiento de todos los amantes del fútbol.

Argentina y el mundo despidieron a su ídolo más popular. Muchos jugadores aseguran que iniciaron su vida profesional queriendo ser como él.

En Argentina, en Nápoles y para muchos hinchas del fútbol, Maradona siempre fue el que tocó cielo con las manos y tenía los pies en la tierra, donde se había convirtió en Dios. Ahora pasó a la eternidad y será recordado por su genialidad con el balón y su vida controversial.

El dolor y la angustia que generó la muerte de Diego desbordaron el último adiós que quisieron darle en la Casa Rosa, donde se había instalado el velatorio, que, sumado a la desorganización el cortejo fúnebre de Pelusa, fue un caos hasta llegar al cementerio.

Una ceremonia íntima

Después de todo el torbellino que se vivió en la Casa Rosada, donde los centenares de hinchas que no pudieron ingresar a despedirse de su ídolo generaron varios disturbios, la familia finalmente pudo despedirse en una ceremonia íntima.

“El silencio y la tranquilidad de la última misa y con el féretro finalmente lejos del ruido de la Casa Rosada contrastaron con las horas previas, de tensión, incidentes y un pueblo desbordado de angustia por la despedida de su gran ídolo. Esos minutos en el césped del parque donde se realizaba la ceremonia religiosa fueron, finalmente, los que sus familiares se guardaron para ellos. Para que sus más cercanos, los que sufren que se fue el Diego de la gente pero también el de la casa, el papá, el marido, el ex, el hermano, puedan también despedirlo en paz”, narró Ole.

De la ceremonia fueron parte sólo unas 40 personas, entre ellas familiares y amigos, donde estaban sus tres hijas Dalma, Gianina y Jana, su exesposa Claudia Villafañe y su expareja Verónica Ojeda.

Historia: ¿Cómo empezó la leyenda de Diego Maradona?

En 1968 Francis Cornejo, entrenador de un equipo de jóvenes afiliado a Argentinos Junior, tuvo que viajar a Villa Fiorito para revisar la edad del chico.

“Es minúsculo, no puede ser que tenga ocho años”, fue su reacción cuando le vio jugar en una prueba.

La mamá, Dalma Salvadora Franco, confirmó su edad.

Francis acababa de realizar el equivalente futbolístico de encontrar un yacimiento de petróleo. Había hallado una gema para ponerle la guinda a su equipo.

A partir de marzo de 1969, el equipo no se cansó de ganar, registrando una racha de 136 partidos invicto.

En su juventud, el papá de Maradona pilotaba un ferry que trasladaba ganado de pueblo en pueblo y luego pasó a trabajar en una fábrica de químicos, donde apenas ganaba lo suficiente para llegar a fin de mes con su gran familia en el barrio de chabolas donde vivían.

El éxito de su hijo, el quinto de ocho, significaba que, además de convertirse en “el rey de los asados”, jamás tendría que volver a trabajar.

Cuando Diego tenía 15 años, ya se había convertido en el líder la familia y pidió a su padre que permaneciera a su lado.

Desde pronto, Diego aprendió que el liderazgo era un paso natural hacia adelante y que no importaba la edad cuando había un vacío que llenar.

Senado: Bolivia aprueba un homenaje póstumo para el Pibe de Oro

La cámara de Senadores de Bolivia aprobó ayer una declaración para dar un homenaje póstumo al legendario astro argentino Diego Maradona, quien en 2008 apoyó el reclamo del país a la FIFA para no vetar partidos de fútbol en la altura.

“Rendir un justo y merecido homenaje póstumo a Diego Armando Maradona, por su aporte al fútbol mundial y su defensa en pro de la realización de partidos en ciudades de altura mayor a 2.500 metros sobre el nivel del mar”, dice la declaración senatorial, propuesta por el presidente del senado, Andrónico Rodríguez.

Homenaje: Estadio San Paolo pasa a llamarse Diego Maradona

El estadio San Paolo de Nápoles se llamará estadio Diego Armando Maradona. Y, cuando quede superada la emergencia por el coronavirus, se organizará, junto a las autoridades diplomáticas de Argentina, un gran homenaje al “pibe de oro”. Quizás en el día de su cumpleaños 61, el 30 de octubre.

Así lo aseguró el alcalde de Nápoles, Luigi de Magistris, al recibir ayer a la cónsul de la Argentina en Roma, Ana Tito, que viajó desde allí para compartir la tristeza que une a los dos pueblos por la muerte de Maradona y dio “el agradecimiento por los homenajes y el afecto”.

La despedida en la Casa Rosada

Campeones de México 86

Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Héctor Enrique, Julio Olarticoechea, Oscar Garré, Nery Pumpido, Sergio Batista, Luis Islas y Ricardo Giusti fueron algunos de los presentes en la Casa Rosada, acompañados por Carlos Pachamé, el exayudante de Carlos Bilardo, y también el utilero Galíndez.

El plantel de Gimnasia

Sus jugadores, los que él dirigió hasta cuando pudo, con quienes habló la semana pasada en una videollamada, no faltaron. Al igual que sus colaboradores, el Gallego Méndez y Adrián González, dirigentes del club.

Integrantes de los Cebollitas con Dabove

​Los excompañeros de Diego en sus comienzos en Argentinos fueron también con el actual DT del club, en representación del Bicho.

River Plate también estuvo presente

El técnico de River, quien este jueves reunió a todo su plantel para hablar del legado Maradona, ​fue otro de los que no quisieron faltar, por la relación de afecto que tenía con el Diez.

Las otras personalidades

Enzo Francescoli, mánager de River; Carlos Tévez; Wanchope Ábila; Marcelo Tinelli, presidente de San Lorenzo; Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA; Jorge Ameal y Mario Pergolini, presidente y vice de Boca Juniors; Sergio Goycochea; José Pekerman; Javier Mascherano; Maxi Rodríguez; Gabriel Heinze; Martín Palermo; Daniel Angelici, expresidente de Boca Jurnios; además Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol y las autoridades argentinas.