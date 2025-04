River vs. Boca: un duelo caliente en el estadio Monumental

River y Boca vuelven a paralizar al fútbol argentino después de medio año sin verse las caras. En el marco de la penúltima fecha de la fase regular del Torneo Apertura y ambos ya clasificados, pero con ánimos de terminar lo más alto posible en sus zonas, se enfrentan en el Monumental hoy desde las 14:30 (hora de Bolivia).

¿Cómo llegan? El Millonario viene de rescatar un puntazo en la altura de Quito, que le sirvió para colocarse como el único líder del Grupo B de la Copa Libertadores y además como envión anímica para no arribar golpeado. Empezó 0-2 contra Independiente del Valle el pasado miércoles y los pronósticos vaticinaban una goleada, pero cambió la cara en el segundo tiempo y lo empató.

Mientras que en el certamen continental acumula dos victorias y un empate, en el Apertura marcha cuarto de la Zona B con 25 puntos luego de lo que fue el último triunfo 3-0 en su visita a Gimnasia.

En cuanto a la formación, Gallardo evaluará a los que tuvieron minutos entresemana para terminar de definir si juegan desde el arranque, pero la idea es poner lo mejor que tiene a disposición para quedarse con un Superclásico que lo puede catapultar a ser el River que pretende.

La duda principal está en el medio. Recuperado de la dolencia en la cicatriz de su desgarro, Giuliano Galoppo, clave para la remontada en Ecuador, se ganaría nuevamente un lugar contra Boca. No obstante, tampoco hay que descartar a Maximiliano Meza, ya a disposición tras la lesión.

Por su parte, Boca llega a Núñez en la cima de la Zona A del Torneo Apertura después de vencer a Estudiantes 2-0 el último fin de semana. El Xeneize obtuvo nueve triunfos en los últimos diez partidos del certamen y acumula 32 puntos de 42 posibles, liderando así la tabla anual.

Después del cimbronazo de haber quedado afuera de la Copa Libertadores en instancias de repechaje, la realidad es que posteriormente el cuadro de La Ribera fue encontrando la mejor versión futbolística en mucho tiempo y necesita ratificarlo en un encuentro de esta talla.

En la previa, Fernando Gago sufrió la lesión de Edinson Cavani por un desgarro en el gemelo y se verá obligado a modificar el once que venía repitiendo. De hecho, por ahora el DT juega al misterio y no hay certezas sobre si jugará Exequiel Zeballos o pateará el tablero con una línea de cinco en el fondo. Milton Giménez, el reemplazante natural del capitán, no se recuperó del esguince de tobillo y no estaría en condiciones de jugar.

Probables alineaciones



River Plate: Franco ⁠Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño; Giuliano Galoppo/Maximiliano Meza/Rodrigo Aliendro; Franco Mastantuono; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón, Carlos Palacios; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.