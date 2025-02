"Soy el mejor", asegura Cristiano Ronaldo

"Soy el mejor de la historia", aseveró el astro portugués Cristiano Ronaldo, que este miércoles cumplirá 40 años y llegó a 923 goles oficiales al anotar un doblete en la victoria por 4-0 del Al-Nassr contra Al Wasl por la Champions League asiática.

"Soy el mejor goleador, el más completo. ¿El mejor de la historia? Creo que sí, nunca he visto a nadie mejor que yo", afirmó Cristiano Ronaldo durante una entrevista que ofreció al programa de la TV española La Sexta.

"Todavía me despierto con ganas de entrenarme y jugar. Quizás un poco menos que antes, pero es mi pasión, me gusta lo que hago", agregó el ex delantero del Real Madrid, Manchester United y Juventus, entre otros.

Cristiano Ronaldo fue un pionero entre las estrellas del fútbol internacional que decidieron jugar en la liga de Arabia Saudita: "me gustan los grandes desafíos, me fui de Madeira con 12 años, vi países, culturas...así que no fue difícil", reflexionó.

"Sólo preciso tener cerca a mi familia, a mis hijos y a Georgina (Rodríguez)", agregó en alusión su pareja.

Por otra parte, Cristiano Ronaldo respondió a quienes dudan sobre la calidad de la liga de Arabia Saudita: "no saben lo que dicen. Cuando decidí mudarme, no pensaba que la liga habría crecido tan pronto, pero sabía que en uno o dos años estaría al tope, como ahora", subrayó.

En tal sentido, Cristiano Ronaldo considera que la liga de Arabia Saudita no tiene nada que envidiarle a la de Estados Unidos (MLS), en la que milita, entre otros, el astro argentino Lionel Messi, jugador del Inter Miami.

"Es una lucha sana, como entre (el francés Alain) Prost y (el brasileño Ayrton) Senna", graficó el astro luso al comparar la competencia con Messi al igual que la de los pilotos de Fórmula 1.

"Compartimos escenario de premios durante 15 años y siempre nos llevamos bien. Él siempre me trató bien, él defendió a su club y a su selección y yo defendí la mía. Nos alimentamos unos de otros", insistió Cristiano Ronaldo sobre Messi.

Luego, el delantero portugués destacó al Real Madrid como "el club más grande del mundo" y destacó que disfrutaba jugar en el Camp Nou contra Barcelona.

"Me silbaban, me divertía más anotar allí que en el Santiago Bernabéu", ironizó Cristiano Ronaldo en alusión al estadio del Real Madrid, en cuyo plantel actual milita el francés Kylian Mbappé, quien según el astro luso "no sabe jugar como centrodelantero".

"No es su posición. Si aún estuviera en Real Madrid le enseñaría a jugar de 9. Yo no estoy en el área, aparezco en el área", explicó Cristiano Ronaldo, quien reconoció su decepción porque el brasileño Vinicius Júnior, también del club "merengue", no ganó el Balón de Oro 2024.

"No hay credibilidad. Vinicius lo merecía, ganó la Champions", argumentó Cristiano Ronaldo, que también elogió al juvenil mediocampista inglés Jude Bellingham, otro astro del Real Madrid.

"Todavía tiene mucho camino por recorrer, me recuerda a (el francés Zinedine) Zidane. Tiene 21 años y todo el futuro por delante. El muchacho será una estrella", confió sobre Bellingham.

Consultado sobre un futuro alejado del fútbol, Cristiano Ronaldo respondió: "podría dejar de competir hoy y no me arrepentiría.

Pero sería una pena porque todavía lo estoy haciendo muy bien.

Me diría a mí mismo 'maldición, puedo seguir marcando la diferencia durante uno o dos años más'", indicó.

"Por eso vivo mucho en el presente y no puedo pensar a largo plazo", completó Cristiano Ronaldo, quien ponderó entre los entrenadores que tuvo en su carrera al italiano Carlo Ancelotti, actual entrenador del Real Madrid.

"Aprendí de todos. Me gusta mucho Carlo, es una persona espectacular, un señor del fútbol. Ganamos mucho juntos. La presión en Real Madrid es enorme y él está acostumbrado", concluyó Cristiano Ronaldo.