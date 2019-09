Orden y marca, entre las prioridades de la selección

Durante la segunda práctica de la Verde se notó que las prioridades del combinado nacional se centran en el orden y la marca que deben mantener de cara al amistoso frente a Ecuador, el próximo 10 de septiembre en Cuenca.

Bajo las órdenes de Luis García -ante la ausencia del técnico César Farías-, la selección cumplió su segundo día de trabajo concentrada en mejorar el orden del equipo en el campo de juego.

La Verde trabajó en doble turno, primero lo hizo en el estadio Félix Capriles y cerró su jornada con una práctica en el complejo de Aurora. El estratega a cargo mostró algunas pautas de lo que podría ser la base del equipo que enfrentará el amistoso de la próxima semana, aunque los cambios fueron constantes.

La labor del combinado nacional se centró en la marca precisa en un espacio reducido en el que trabajó en dos grupos. García ordenó a los jugadores para que la marca sea cercana y se eviten los espacios para sus rivales.

Luego el plantel se enfocó en el orden táctico manteniendo el esquema de 1-4-4-2. Con una especie de cuadrantes que se armaron en el campo de juego, realizaron jugadas de ataque y defensa.

El trabajo mostró que la selección debe prestar especial atención en hallar los espacios necesarios para salir al ataque. Mientras trabajó en ese sentido, se vio que el once titular va tomando forma.

Los jugadores están conscientes de la labor que deben realizar en el campo de juego y, según señalaron, la idea se concentra en ir adoptando una identidad de juego que les permita crecer como selección.

En este sentido, en la primer práctica, la Verde partió con Daniel Vaca, en portería; Óscar Ribera, Luis Demiquel, Adrián Jusino, Marvin Bejarano, en la defensa; Leonardo Vaca, Fernando Saucedo, Rudy Cardozo, Raúl Castro, en el medio sector; Carlos Saucedo y Misael Cuéllar, en el ataque.

El equipo no cumplió con una sesión de fútbol, aunque se tiene previsto que entre hoy y mañana comiencen con ese trabajo específico, por lo que el once inicial que se prepara aún no está definido.

En la práctica de la tarde, la Verde trabajó en jugadas de ataque concentrando su labor en el mediocampo y las salidas rápidas sobre todo por los extremos.

En grupos de tres, el cuerpo técnico mostró que al menos la defensa va afianzándose con la presencia de Ribera, Jusino, Demiquel y Bejarano.

Si bien no se mostró nada más en el orden táctico, la exigencia que se observa en las prácticas es alta tomando en cuenta que los días de trabajo no son extensos y se deben aprovechar al máximo.

De momento, se confirmó dos amistosos, el primero con la selección Sub-23, el sábado, y un día después con Aurora. Según se conoció, las negociaciones con Wilstermann aún continúan.

El seleccionado nacional cumplirá hoy con dos ensayos repitiendo el trabajo que realizó hoy.

Un proceso

“A la selección no le hemos dado el proceso, a cada entrenador no le tuvimos paciencia y hoy hay que tratar de ir adelante. Nos toca con Farías, hay que tratar de darle el mayor tiempo para poder desarrollarnos de la mejor manera”, señaló Juan Carlos Arce.

A la práctica de ayer se sumó el mediocampista de Blooming, Paul Arano. Desde ayer, otros dos jugadores están con el seleccionado absoluto.

Añaden un turno más. La Verde, además de trabajar en doble turno, cumple con sesiones en el gimnasio desde las 7:00.

LA SUB-23 SE ALISTA PARA ENFRENTAR A LA ALBICELESTE

REDACCIÓN CENTRAL

La Sub-23 partió ayer desde el aeropuerto de Viru Viru y comenzó a afinar detalles para enfrentar mañana (18:00 HB) a la selección de Argentina, en el estadio Florencio Sola, del club Banfield.

Al mando del técnico César Farías, la delegación cumplió con su primera sesión de entrenamiento en instalaciones del club San Lorenzo de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires.

Los jugadores se concentraron en aspectos de precisión, con marcación en espacio reducido. La práctica que se desarrollará en esta jornada servirá para que Farías defina el once inicial que enfrentará al cuadro argentino.

El elenco que se prepara para el Preolímpico, se concentra en contar con un mejor desempeño, lo que además le servirá a Farías para tener un grupo de jugadores más para observarlos en caso de que así lo requiera.

El partido de la selección menor será transmitido por los cables autorizados que tienen contrato con la empresa Sport Tv Rights.

El duelo del seleccionado absoluto, en la ciudad de Cuenca, también está programado a través de los servicios de cable autorizados.