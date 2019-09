Quiroga: “No hay buena voluntad en la FBF para habilitar al jugador”

“No tienen la voluntad de habilitarlo”, fue la respuesta de Renán Quiroga, secretario general de Wilstermann, ante la consulta de cómo avanza la situación legal del juvenil Daniel Pérez.

“Pasa por la buena voluntad que tengan ellos (Federación Boliviana de Fútbol) para poder ayudar a un club. Nuestro presidente ha hablado con el señor Cesar Salinas, con varios dirigentes de la federación, lamentablemente todas son promesas y eso sucede cuando uno no quiere hacer algo”, manifestó Quiroga.

El lateral derecho Daniel Pérez no juega desde la cuarta fecha debido a que el club aviador no hizo el reajuste en la documentación del futbolista en el sistema Comet, para el torneo Clausura.

Cuando inició la temporada Pérez fue inscrito en el sistema como jugador de asociación, porque aún tenía 19 años, pero en febrero pasado cumplió 20 años.

De acuerdo a la normativa, cuando un jugador cumple los 20 años ya debe contar con un contrato federativo para ser inscrito en el sistema Comet. Pérez no tuvo problemas para terminar el torneo Apertura como jugador de asociación, pero debía introducirse en el sistema el contrato federativo para el inicio del torneo Clausura.

Si bien aquí existe un descuido del club Wilstermann, tampoco la FBF ni el sistema Comet como tal sacó alguna alerta ni preaviso durante el periodo de habilitaciones.

Quiroga explicó al hablar con los responsables de las habilitaciones que este tema se solucionaba muy fácilmente, ya que sólo se debía introducir el contrato federativo, algo que se hizo hace meses.

“Nos dijeron que era fácil de solucionar, presentando la documentación, lo hicimos, pero hasta ahora nada. Es la mala voluntad del comité técnico de la FBF que no nos da el curso a esto. Nos dicen que para mañana, para pasado, sí ya lo estamos haciendo, pasa el tiempo y nuestro equipo sigue perjudicado”, señaló.

Quiroga explicó que si bien se dilató el tema por un tiempo por la respuesta que debía dar la FIFA ante la consulta sobre este caso, el dirigente aviador sostuvo que ya se tiene las dos respuestas.

“La FIFA respondió ya dos cartas poniendo en manos de la federación, pero esta entidad y el encargado del comité técnico que es el señor Adrián Monje, no le da importancia, creo que lo archivaron los documentos”, dijo Quiroga. Indicó que desde que la federación fue traslada a La Paz no hay personal técnico en el edificio de la FBF de Cochabamba que pueda dar una solución al tema.

“Cuando la federación estaba en Cochabamba íbamos y hablábamos con el señor Monje y podíamos solucionar las cosas. Pero nunca para aquí ahora, siempre está de viaje, sin tiempo, no da la importancia que requiere el caso. Y así se está manejando la federación, al antojo de ellos, como si fuera el Strongest o su casa, y eso está mal”, dijo.

Asimismo, Quiroga criticó el silencio de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), que no actúa en este caso, en el que se ve perjudicado un jugador joven con mucha proyección.

“Lastimosamente Fabol está donde hay plata, aquí no hay plata, por eso no se mete para nada. ¿Dónde está Fabol que debería defender al jugador? Como dicen que son defensores de los jugadores, ellos deberían estar acá haciendo seguimiento, pero como no hay plata, entonces no hay Fabol”, finalizó.

Tres meses sin jugar. El lateral derecho Daniel Pérez lleva tres meses sin poder jugar. Ya se perdió seis partidos del torneo Clausura.

CUÉLLAR, CON LA MENTE POSITIVA

Con mentalidad positiva y pensando en el retorno a las canchas, así abandonó la clínica Foianini ayer, el defensor de Oriente, Mario Cuéllar.

Acompañado de sus familiares y dirigentes del equipo refinero el jugador dejó el centro de salud para comenzar con la etapa de recuperación. Sufrió fractura del peroné de la pierna izquierda y prácticamente le reconstruyeron los ligamentos del tobillo de la misma pierna. Se estima que volverá en seis meses.

“Quiero volver mejor que antes, esa es la idea”, afirmó el zaguero central. La fortaleza que tiene Cuéllar es inmensa, ya que sólo piensa en su recuperación sin mirar el pasado ni siquiera en videos. “No quiero ver lo que pasó. No me gusta porque me da escalofrío. Mejor es pensar en positivo”, disparó.

Cuéllar confesó que hasta ahora no encuentra explicación a la jugada fortuita. “Antes salí a cortar con más fuerza y no pasó nada y en esa jugada yo estoy en el aíre y se me trabó la chutera. La verdad no sé cómo, pero fue terrible”, indicó.

TRES DUDAS EN EL AVIADOR PARA ENFRENTAR A ORIENTE

BETTY ROJAS RODRÍGUEZ

El director técnico de Wilstermann, Cristian Díaz, empezó a determinar el posible equipo que enfrentará mañana (20:30) a Oriente Petrolero en el Ramón Aguilera Costas, por la decimotercera fecha el torneo Clausura.

En un trabajo de presión y marca, ayer el estratega empezó a ver al posible once titular, en el que tres posiciones intercambiaban constantemente.

Ronny Montero e Ismael Benegas en la marca central; Leonel Justiniano y Carlos Melgar en la contención; y Moisés Villarroel y Serginho en el extremo izquierdo.

Hoy Wilstermann desarrollará su práctica en el complejo de la laguna Alalay y no en Arbieto, como sucedió en las semanas pasadas, debido a que el equipo viajará a Santa Cruz hoy a las 18:40.

En esta sesión el técnico argentino definirá el equipo titular.

Aunque ayer se lo vio trabajando con normalidad a Serginho, es posible que mañana no arranque desde el vamos para no forzarlo, tras que se le detectó un esguince de primer grado que se le detectó en el tobillo derecho.

Por lo tanto, el posible equipo para enfrentar a Oriente podría ser el siguiente: Giménez; Laredo, Zenteno, Montero, Aponte; Galindo, Justiniano, Ortiz, Villarroel; Chávez y Álvarez.