Vargas: “Si quieren volver a parar, es mejor que se vayan”

Los tres días de paro que tuvo el plantel de Wilstermann fueron la gota que rebasó el vaso. Como nunca antes el presidente de la institución aviadora, Gróver Vargas, asumió una postura tajante y aseguró que buscará reestructurar el plantel porque no pueden seguir siendo presos de las presiones de los jugadores.

“Tenemos que reestructurar el club por el bien de la institución, porque no podemos ser presos de gente que lo primero que hace es decir ‘voy a parar’. Yo les aceptaría si nosotros no fuéramos responsables, pero no es el caso, y, si hay gente que quiere volver a parar, entonces, señores, prefiero que se vayan”, dijo Vargas con nudo en la garganta.

El plantel paró sus entrenamientos el viernes, después que la dirigencia no pudo cumplir con el pago comprometido del sueldo de agosto, parte del premio por clasificar a la Copa Libertadores, entre otros temas pendientes.

Vargas salió a explicar que el dinero no fue desembolsado por la Conmebol y que por ese motivo aún no se realizó el pago respectivo. Que en esta oportunidad, al tratarse de un monto muy grande (poco más de medio millón de dólares), el directorio no puede asumir ese presupuesto y que, por lo tanto, debía esperarse al depósito del ente sudamericano.

Pese a esa explicación, los jugadores determinaron mantenerse en el paro, señalando que, mientras no exista el pago, no entrenarían. Y fue así, el viernes, el sábado y este lunes.

Ayer algo cambió, porque, tras una reunión de casi dos horas, los jugadores sacaron un comunicado en el que daban a conocer que hoy volverán a los entrenamientos, pese a que no recibieron una respuesta positiva a sus demandas desde la dirigencia.

Vargas siempre aseguró a los medios que los jugadores que llegaban al club formaban una familia, motivo por el que esta situación le molestó más.

“Cuando estamos bien, todo está perfecto, somos unidos, somos buenos. Pero en los momentos difíciles, cuando más los necesito, no están. De qué familia me jacto al hablar, si a la primera que tengo ese problema me saltan, y lo que me da pena es que esto es recurrente, eso no puede volver a ocurrir”, sostuvo.

Es por esta razón que, de manera interna, el directorio analizará si asumirán alguna acción contra esta medida de presión.

Vargas además dejó en claro que los jugadores tienen el compromiso de que se les pagará todo lo adeudado, desde el tema de los sueldos, la restitución de los porcentajes descontados de los sueldos desde marzo, el premio de la Copa y otros. “Sólo les estoy pidiendo paciencia, que me den ese espaldarazo como familia que somos”.

“Saben que, cuando llegue el dinero, será para ellos. Otra cosa que no cambia es que son los jugadores mejor pagados en Bolivia, porque yo me comprometí con ellos en que van a recuperar todo el dinero que ellos habían perdido. No habrá descuentos, no cambia nada, lo único que pasa es que no tienen la paciencia suficiente como para esperar a que llegue el dinero”, dijo Vargas.

El dirigente explicó que son ocho meses que el club no percibe recursos económicos por ningún concepto y que se ha cumplido con el equipo, a diferencia de lo que sucede con los otros clubes.

Jugadores deciden levantar el paro

“Hemos resuelto de forma unilateral levantar el paro que estábamos llevando adelante. Lamentablemente, no hemos recibido respuesta alguna de parte del directorio del club”, señala parte del comunicado que los jugadores de Wilstermann dieron a conocer.

El equipo asegura que se les adeuda cuatro meses y medio de sueldos, primas y parte del premio del campeonato de 2019.

“Soló pedimos cobrar lo que se nos prometió en varias oportunidades. Todo tiene un límite y la paciencia se agota, queremos que los dirigentes cumplan con su devaluada palabra. Esperando se solucionen a la brevedad estos problemas, nos enfocaremos a nuestro compromiso del 25 de noviembre en Paraguay (día en el que enfrentarán a Libertad)”, aseguran los jugadores.