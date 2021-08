Técnico de Wilstermann anuncia que habrá cambios para el partido ante Nacional

El director técnico de Wilstermann, Diego Cagna, anunció que volverá a apelar a la rotación en algunas posiciones para armar el equipo con miras al cotejo de mañana (15:00) ante Nacional Potosí, en el estadio Víctor Agustín Ugarte.

“Van a haber cambios para este partido, como lo hemos hecho las otras veces”, dijo Cagna.

El estratega ya hizo hasta seis variantes cuando el plantel enfrentó sus partidos en menos de cuatro días.

“Es lo que hicimos varias veces, cuando tenemos partido jueves-domingo, hago cambios porque no creo que los jugadores se lleguen a recuperar para jugar el próximo encuentro, encima tenemos viajes, tenemos la altura”, explicó el estratega.

Wilstermann viajará a la Villa Imperial con la idea de sumar su quinta victoria consecutiva.

El plantel aviador mejoró en gran medida su rendimiento en sus últimos cotejos. Según el estratega Cagna, esto se debe a que el equipo logró mayor seguridad defensiva.

“Agarramos una seguridad defensiva, antes por ahí no teníamos, sobre todo de visitante. Pero no era solamente un trabajo de la defensa sino de todo el equipo, lo que logró que no nos hicieran tantos goles y siempre nosotros tenemos la chance de convertir, porque tenemos muy buenos jugadores de mitad para adelante y eso hizo fuerte al equipo”, aseguró el técnico.

El estratega cree que después del receso podrá tener al plantel casi completo.

“Seguramente tendremos todo el plantel, y es bueno tener a todos los jugadores a disposición, ya después está en mí armar el equipo que más nos convenga, y que creamos que mejor va a estar en cancha”, aseguró el estratega argentino.