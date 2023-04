The Strongest vende cara su derrota y Fluminense termina pidiendo hora

The Strongest luchó y aguantó pero no le alcanzó para evitar la derrota 1-0 ante Fluminense, en el duelo correspondiente al grupo D de la Copa Libertadores y que se jugó ayer en el estadio Marcaná de Río de Janeiro.

En un primer tiempo defensivo y un complemento agresivo, The Strongest terminó acorralando a Fluminense en su reducto, dejando una buena imagen pese a la caída. La derrota es la primera que el Tigre encaja en el año, tras ocho duelos oficiales.

El local se mostró agresivo desde el arranque ante un visitante que se refugió en su campo. Sobre 15’ PT Germán Cano, goleador del Flu, ganó las espaldas a los defensores atigrados y definió en soledad ante el meta Guillermo Viscarra, pero la anotación fue anulada por un fuera de lugar previo.

Fluminense siguió atacando, mientras The Strongest se refugió en el fondo y buscó aprovechar errores del anfitrión para buscar hacer daño.

El asedio del cuadro carioca no cesó y recién logró romper la defensa atigrada, cuando un tiro de esquina culminó en el frentazo de Nino, quien superó en salto a sus rivales y batió a Viscarra (1-0).

En el complemento, el Flu volvió a manejar el balón, pero el Tigre creció en confianza.

Sobre 9’ ST, Álvaro Quiroga ensayó un disparo de 25 metros que asustó al meta Fabio.

El Aurinegro no se amilanó y apretó a un Fluminense que se desesperó y comenzó a replegarse. Ya a los 48’ ST, Enrique Triverio ganó un centro en el mano a mano con Nino, encaró el área brasileña y anotó el 1-1, pero el juez Carlos Ortega, de baja actuación, anuló el gol por una supuesta falta. Al final, el Flu ganó 1-0.

En otro lance de ayer, Inte superó 1-0 a Metropolitanos FC (VEN) en Porto Alegre.

Bolívar visita Ecuador

Por el grupo C, Bolívar visitará esta noche (22:00 HB) a Barcelona de Guayaquil, en un duelo trascendental por seguir en la cima del grupo C.

Hoy juegan (hora de Bolivia): Nacional vs. DIM (18:00), River Plate vs. Sporting Cristal (20:00), Flamengo vs. Ñublense (20:30), Corinthians vs. Argentinos Jrs (20:30) y Colo Colo vs. Monagas (21:00).