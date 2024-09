Clubes vallunos ya conocen a sus rivales en el ascenso: Tiquipaya va a Oruro y Amanecer a Yacuiba

El destino de Municipal Tiquipaya y Amanecer de Vinto, representantes cochabambinos en el ascenso boliviano, quedó esclarecido: se medirán a CDT Real Oruro y Petrolero de Yacuiba, respectivamente, según el sorteo realizado este viernes en el edificio de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) en Cochabamba.

De acuerdo al sorteo de llaves de octavos de final, los primeros posicionados en cada enfrentamiento (ver gráfico FBF adjunto) serán locales en el duelo de ida. En ese entendido, Municipal Tiquipaya jugará en Oruro ante CDT Real Oruro y cerrará en casa ante este mismo rival; mientras, Amanecer de Vinto irá primero a Yacuiba para rivalizar con Petrolero (Olimpia del Chaco Petrolero) y luego definirá en Quillacollo.

Las fechas de los cruces aún no están definidas y serán comunicadas en las siguientes horas. Según la configuración de las llaves, es probable que, en caso de que ambos avancen, se enfrenten entre sí en una eventual llave semifinal.

Otros cruces

Las llaves restantes emparejan los duelos Deportivo Fatic vs. Universitario de Sucre; 3 de Febrero de Riberalta vs. Nueva Santa Cruz; Wilstermann Cooperativas vs. Ciudad Nueva Santa Cruz Academia FC; Real Potosí vs. Alianza Beni FC; Stormers vs. ABB, y Deportivo Alemán vs. Oruro Royal.