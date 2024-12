El estadio Félix Capriles se prepara para recibir la Gran Final de 2024

El director de la Dirección Departamental del Deporte (Didede), Giovanni Cossío, informó ayer a Los Tiempos que, de manera extraoficial, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ya se comunicó con él para que este domingo 22 de diciembre, desde las 17:00, San Antonio y el ganador del Campeonato Clausura disputen el título de Campeón Nacional de la gestión 2024.



Por ese motivo, el estadio Capriles inició estos días diferentes trabajos de mantenimiento en el gramado, con la finalidad de que llegue en las mejores condiciones posibles al partido del domingo, sobre todo teniendo en cuenta, que ese escenario tendrá al menos tres cotejos esta semana.



“Estamos poniendo en las mejores condiciones el escenario deportivo, porque se viene la gran final. Conversamos con el director de la Dirección de Competiciones de la federación, quien nos informó que van a solicitar este escenario deportivo para el 22 de diciembre, donde se va a disputar la gran final de la gestión 2024”, aseguró Cossío.



La autoridad dijo sentirse contenta, porque nuevamente Cochabamba fue elegida como sede de una final del fútbol nacional, ya que el Capriles recibió no sólo finales del torneo profesional, sino también de la Copa Simón Bolívar. El último fue en noviembre de 2022, cuando Vaca Diez se coronó campeón tras vencer a Libertad Gran Mamoré.



El Capriles vive un final de campeonato maratónico, ya que recibió hasta tres partidos por semana y ésta no será la excepción, debido a que desde un inicio tiene duelos martes (hoy), miércoles y sábado. Y es posible que el viernes también reciba un cotejo más, si San Antonio decide jugar ante Real Santa Cruz en Cochabamba.



“Afortunadamente fue respondiendo el trabajo preventivo que se hizo. Hoy (por ayer) hicimos el corte de césped, también se hará un riego superficial y una fertilización, para que esté habilitado para el partido entre Aurora y Nacional Potosí”, explicó Cossío.



Pese a este tráfico de partidos que recibirá el césped del Capriles, la autoridad indicó que el escenario no tendrá problemas para llegar en las mejores condiciones para el duelo del domingo, pues incluso si llegara a llover antes de un cotejo, ya se cuenta con los cobertores para evitar que el césped no se inunde.



En cuanto a la organización de la Gran Final, Cossío explicó que el duelo será organizado por la Federación Boliviana de Fútbol y el trato económico con el Didede será el mismo, que por normativa se tiene con todos los clubes que hacen uso del escenario. Es decir, que se pagará el 10 por ciento de la recaudación total por la venta de entradas, además del pago de la limpieza de las cuatro tribunas y la iluminación artificial.



Además, la FBF deberá hacer el pago previo de 10 mil bolivianos, que es una garantía por algún posible daño que la hinchada podría hacer al escenario.

El Capriles se cierra después del 25

Giovanni Cossío, director del Didede, confirmó que el estadio Félix Capriles se cerrará después del 25 de diciembre, para que ingrese en un mantenimiento para prepararse para la maratónica temporada 2025.

El cierre del Capriles será desde el 25 de diciembre hasta el 5 de febrero. Durante este tiempo el escenario recibirá trabajos, no sólo en el césped del campo principal, sino también se mejorará el sistema de riego y drenaje, además de obras en las graderías, baños y camerinos. También se comprará equipamiento nuevo.