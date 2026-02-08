Aurora vence a U de Vinto y pasa a otra fase

Aurora fue más efectivo en el choque que tuvo con la U de Vinto, al que le ganó por 2-1 en el estadio Félix Capriles y selló su clasificación a la siguiente ronda del Torneo de Verano, donde le espera San Antonio de Bulo Bulo. En el compromiso de ida ambos elencos habían igualado a dos goles por lado.



El Equipo del Pueblo mostró superioridad en el campo de juego ante un rival que intentó jugar al contragolpe, aunque con poca generación de fútbol para inquietar el arco defendido por Rubén Cordano.



El tanto de la apertura fue obra del paraguayo Alfredo Amarilla, que con un toque sutil dejó solo a Enrique Troncoso, que ingresó por la derecha y fusiló al arquero Bruno Poveda.



La U ingresó al segundo tiempo muy ansioso, buscando el empate desde los primeros minutos.



El que no perdono fue Jefferson Ramos que en 27 minutos cobró un tiro libre, la pelota rebotó en la cabeza de un jugador de la U y engañó al golero Poveda para el 2-0 de Aurora que selló su clasificación.