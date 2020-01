Albert Einstein acaricia el título de la Liga Superior femenina de voleibol en La Paz

El sexteto cochabambino de Albert Einstein se perfila como el máximo candidato a ganar la Liga Superior rama femenina de voleibol, evento que finalizará esta noche en el coliseo Julio Borelli Vitterito de La Paz y donde el cuadro estudiantil acaricia el máximo galardón.

Einstein solo debe vencer hoy al local Universidad Católica Boliviana (LPZ) desde las 21:00 (HB). No obstante, según se den algunos resultados, puede incluso darse un triple empate en la punta y definirse todo en los promedios.

En los resultados registrados en la jornada de este jueves, Olympic le arrebató el invicto a UCB por 3-1, con sets a favor de 25-20, 25-15, 18-25 y 25-18.

Este resultado puso en "bandeja de plata" el liderato para Albert Einstein, que a su vez superó inobjetablemente a San Simón (CBB) por 3-0, con parciales de 25-21, 25-20 y 25-20.

El restante encuentro que abrió la jornada, representó el primer triunfo de San Martín (CBB) en la Liga Superior. Fue victoria 3-0 ante América (ORU) por 25-19, 25-14 y 25-18.

Los encuentros de la última jornada a desarrollarse hoy serán los siguientes: Olympic vs América (18:00), San Simón vs San Martín (19:30) y UCB vs Albert Einstein (21:00).

En el descenso de categoría, si Olympic vence esta tarde al orureño América, automáticamente el sexteto de la ciudad de Pagador quedará al margen de la Liga Superior para la temporada 2020. Un resultado a favor de las americanistas puede poner en aprietos a San Simón o San Martín, que a su vez juegan entre sí por evadir la zona roja.

Triple empate

Si Olympic y UCB vencen en sus respectivos partidos a América y Albert Einstein, la Liga Superior podría generar un triple empate. Albert Einstein, UCB y Olympic igualarían con nueve unidades, situación que derivará en un desempate de sets promedio. Si persistiera una igualdad al cabo de este sistema de desempate, se recurrirá al punto promedio (sumatoria de los puntos anotados en todos sus sets y divididos entre los recibidos).

Posiciones (Al cabo de cuatro partidos)

1- Albert Eistein 8 puntos (12 sets a favor, 4 en contra: 3 PROM)

2- UCB LPZ 7 puntos (10 sets a favor, 3 en contra: 3,33 PROM)

3- Olympic 7 puntos (11 sets a favor, 6 en contra: 1,83 PROM)

4- San Martín 5 puntos (7 sets a favor, 9 en contra: 0,78 PROM)

5- San Simón 5 puntos (3 sets a favor, 8 en contra: 0,38 PROM)

6- América 4 puntos (2 sets a favor, 12 en contra: 0,17 PROM)