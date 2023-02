Raquel Welch, legendaria estrella de Hollywood, fallece a los 82 años

La actriz estadounidense Raquel Welch, recordada por filmes como "One Million Years B.C." y por ser un icono sexual de la década de los sesenta, falleció este miércoles a los 82 años tras una enfermedad.



La familia de Welch confirmó el deceso al portal de las celebridades TMZ y aseguró que la muerte se dio después de que la actriz sufriera "una breve enfermedad" de la que no se dieron más detalles.



Hija de un ingeniero boliviano que se mudó a Estados Unidos, Raquel Welch nació en Chicago en 1940.



Su camino en la industria del entretenimiento comenzó de la mano de Elvis Presley con un pequeño papel en "Roustabout" (1964) y más tarde obtendría trabajos con más peso en filmes como "Fantastic Voyage" (1966).



Su carrera despegó con la aventura prehistórica de "One Million Years B.C." (1966). La imagen de Welch y su icónico bikini afianzó su estatus de "sex-symbol" en una cinta cuyo póster promocional pasó a la historia del cine.



Su belleza y potencial erótico fue aprovechado por la industria, que creó para ella uno de los apodos más machistas que se recuerdan en Hollywood: "El Cuerpo".



La actriz también fue parte de títulos como "Lady in Cement" (1968), junto a Frank Sinatra y algunas de sus cintas más recordadas son el western "Hannie Caulder" (1971) y "Fathom" (1967).