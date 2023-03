Wakanda por siempre ganó Oscar a mejor Vestuario 

El Oscar en la categoría de Vestuario lo ganó hoy el equipo de la cinta Black Panther 2: Wakanda por siempre, encabezado por Ruth Carter, quien subió a escena a recoger la estatuilla.Carter se convirtió así en la primera mujer afroamericana en ganar el máximo premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en su categoría.



El lauro fue entregado por Paul Dano y Julia Louis Drayfus en el Teatro Dolby de Los Ángeles, donde hoy se reúnen las estrellas nominadas con la esperanza de ser premiadas.



Carter agradeció a la Academia por otorgarle el premio y recordó con admiración al fallecido actor Chadwick Boseman, protagonista del primer filme.



La diseñadora de vestuario ha trabajado en producciones como Papá canguro, Malcolm X, Amistad, Sin salida, El mayordomo, Selma, Secuestrado (Kidnap), El Rey de Zamunda y Black Panther.

La primera entrega de la película de Marvel recibió este mismo reconocimiento.



En este apartado compitieron los filmes Babylon, Elvis, Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything everywhere all at once) y Mrs. Harris Goes to Paris.