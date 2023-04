Jack Nicholson reaparece en público y su aspecto causa preocupación

Tras más de 18 meses desde la última vez que se vio en público al multripremiado actor de 85 años, Jack Nicholson volvió a aparecer en el balcón de su casa en California y su aspecto causó preocupación entre sus seguidores ante versiones sobre su deteriorado estado de salud.

La última vez que Jack Nicholson fue visto en público fue durante un partido de la NBA de Los Ángeles Lakers en octubre de 2021, donde estuvo acompañado por su hijo Ray Nicholson. En enero de 2023, el medio Radaronline reportó que sus amigos temían que el actor muriera solo. Algunas versiones de los últimos años han sugerido que el actor podría padecer alzhéimer o incluso demencia. “Jack y yo hemos sido amigos durante años y ya no sale de su casa.

Creo que su hijo y su hija lo están cuidando ahora”, contó un amigo del actor a Radaronline. Según la misma fuente, “la comunidad de Mulholland Drive (donde el actor tiene su mansión) está bastante unida y todos están preocupados por él. Físicamente, está bien, pero su mente se ha ido. Es realmente triste ver a un actor tan talentoso, como Jack, irse de esta manera”.

Fue en 2010 cuando se vio por última vez al gran actor Jack Nicholson en pantalla grande en la película ‘¿Cómo sabes si…?’, dirigida por James L. Brooks y con Reese Witherspoon, Paul Rudd y Owen Wilson como protagonistas. Desde entonces, el intérprete no volvió a ejercer la profesión que le ha colocado en el podio de los mejores actores del mundo.

Aunque nunca se oficializó su retiro de la actuación, en 2013 varios medios anunciaron que el actor se retiraba debido a los problemas de pérdida de memoria que hasta esa fecha estaba padeciendo. Sin embargo, la información fue posteriormente desmentida por la periodista Maria Shriver, quien es cercana al actor.

Jack Nicholson es junto a los actores Walter Brennan y Daniel Day-Lewis, los únicos en ganar el Oscar en tres ocasiones diferentes. Nicholson lo recibió en 1976 por el drama 'One Flew Over the Cuckoo's Nest', luego en 1984 como actor de reparto por la comedia romántica 'La fuerza del cariño' y en 1998 de nuevo como principal por otra comedia de este mismo director en 'Mejor... imposible'.

Además, el actor se consagró como uno de los mejores villanos de Hollywood dando vida incluso al Joker en la aclamada y taquillera "Batman" de 1989 cuando protagonizó junto a Michael Keaton y Kim Basinger la película del universo DC Comics dirigida por Tim Burton.

El éxito de la película generó tres secuelas: Batman Returns en 1992 (en la que Burton repitió en la dirección y Keaton en el papel protagonista), Batman Forever en 1995 y Batman & Robin en 1997, estas dos últimas dirigidas por Joel Schumacher y protagonizadas por Val Kilmer y George Clooney, respectivamente, en el rol de Batman. En 2005 se reinició la franquicia con Batman Begins, dirigida por Christopher Nolan.