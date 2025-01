Séptimo arte. Los estrenos más esperados para la gestión 2025

Este 2025 será un año especial para el cine, con una lista de estrenos que promete cautivar al público en todos los géneros. Desde historias llenas de acción y aventuras épicas hasta conmovedoras narrativas biográficas y fantasía, la industria cinematográfica planea entregar un espectáculo sin igual.



La innovación tecnológica en efectos especiales, el regreso de franquicias icónicas y el debut de emocionantes proyectos originales son sólo algunas de las razones por las que este año será inolvidable.



Con directores de renombre como James Cameron, Bong Joon-ho y Ryan Coogler, actores de la talla de Scarlett Johansson, Michael B. Jordan y Angelina Jolie, y géneros que van desde la animación en stop motion hasta la ciencia ficción más ambiciosa, 2025 tiene un regalo para todos los gustos.

María Callas



El director chileno Pablo Larraín trae una biografía emotiva sobre los últimos días de la legendaria soprano María Callas. Angelina Jolie interpreta a la diva de la ópera, explorando su soledad y nostalgia en una ciudad de París de los años setenta. Estreno: 7 de febrero.

Blancanieves



Marc Webb dirige este remake del clásico de 1937 con una adaptación de acción en vivo protagonizada por Rachel Zegler y Gal Gadot. Estreno: 21 de marzo

Misión imposible:



Sentencia final



Christopher McQuarrie dirige esta conclusión épica de la saga de Ethan Hunt. Tom Cruise lidera al equipo de IMF en su misión más peligrosa: desactivar a La Entidad, una IA fuera de control que amenaza la seguridad mundial. Se estrena el 23 de mayo.



Jurassic World: El renacer



Bajo la dirección de Gareth Edwards, esta nueva entrega de la franquicia jurásica presenta a Zora Bennett (Scarlett Johansson), quien lidera una misión secreta para recuperar material genético de los tres dinosaurios más grandes del mundo, cuyo ADN podría revolucionar la medicina. Estreno: 2 de julio.

Superman: Legacy



James Gunn dirige esta esperada película que evita el cliché de las narrativas de origen y presenta a un Clark Kent (David Corenswet) joven, ya consolidado como periodista en el Daily Planet. Se estrena el 11 de julio.



The Fantastic Four: First Steps



Dirigida por Matt Shakman, Los Cuatro Fantásticos llegan al Universo Cinematográfico de Marvel con un reparto estelar encabezado por Pedro Pascal como Reed Richards. Vanessa Kirby interpreta a Sue Storm, mientras Ebon Moss-Bachrach da vida a La Cosa y Joseph Quinn a la Antorcha Humana. Estreno: 25 de julio.

Avatar: Fire and Ash



Bajo la dirección de James Cameron, la tercera entrega de su ambiciosa saga de Pandora presenta a la “Gente de Ceniza”, Na’vi ligados al fuego que asumen un papel más antagonista. Estreno: 19 de diciembre.