Roberto Gómez Bolaños, el ingeniero y comediante que traspasó fronteras

El 21 de febrero de 1929 México vio nacer a uno de los grandes actores, dramaturgos y personaje icónico de la televisión hispana, Roberto Gómez Bolaño. El también llamado Chespirito, que dio vida a personajes como el Chavo, el Chapulín Colorado, el doctor Chapatín o el Chómpiras cumpliría hoy 91 años.

Estudió ingeniería, pero nunca ejerció. Desde su nacimiento su pasión siempre fue escribir, por eso su apodo, derivado de Shakespeare. Sus primeros trabajos fueron cuando tenía 22 años en una agencia de publicidad y tiempo después comenzó a hacer libretos radiales, televisivos y teatrales para ciclos de gran audiencia en México.

En 1969, la televisora TIM le entregó un espacio para que él creara a su gusto. Fue entonces que hizo los humorísticos de actualidad Los Supergenios de la Mesa Cuadrada y el El Ciudadano Gómez, con él como figura y acompañado por Ruben Aguirre, María Antonieta de las Nieves, Ramón Vadlés y Florinda Meza, quienes siguieron trabajando con él durante años.

“Es que no me tienen paciencia”, “Fue sin querer queriendo”, “Bueno pero no te enojes”, “Al cabo que ni quería”. fueron algunas de las frase icónicas que dejó Roberto.

Chespirito tuvo dos esposas. Primero se casó con Graciela Fernández, con quien procreó seis hijos y después de 27 años viviendo juntos, con Florinda Meza (2004).

Gómez Bolaños comenzó a presentar problemas de salud, los cuales lo obligaron a dejar la Ciudad de México e irse a radicar a Cancún, Quintana Roo.

El actor murió en Cancún el 28 de noviembre de 2014 por una insuficiencia cardíaca. Aunque van más de cinco años de su partida, su imagen sigue viva gracias a los personajes que él supo crear. Sus shows siguen emitiéndose en la Argentina y entreteniendo a los más chicos, como hace cuatro décadas.

Hoy, en el doodle de Google, Robert aparece de perfil saliendo de una televisión, esto con el fin de homenajear la trayectoria y la huella que dejó en los contenidos mexicanos.