Charly García celebra cantando sus 70 años

El legendario roquero argentino Charly García festejó ayer su cumpleaños 70 sentado al piano y cantando sus más célebres clásicos, en una jornada de conciertos y homenajes en Buenos Aires, la ciudad que lo venera.

El artista entró en escena en el Centro Cultural Kirchner (CCK), cuando ya habían pasado varias horas de shows en los que músicos clásicos y jazzeros fueron recreando las canciones del largo historial del hombre del bigote bicolor y de oído absoluto.

“Qué lo cumplas feliz” coreó el auditorio colmado de personas que días atrás, habían hecho varias horas de fila para obtener una entrada gratuita y esperaban ver a su ídolo, aunque su presencia no estaba confirmada.

Vestido con un traje blanco y en el brazo una cinta con su lema Say No More (SNM), y un sombrero en la cabeza, García cantó con su voz cascada sus hits “Cerca de la Revolución”, “Promesas sobre el bidet”, “Raros peinados nuevos” y “Demoliendo hoteles”.

Apoyado por su banda habitual, además de las cantantes Rosa Ortega e Hilda Lizarazu, y el roquero Fito Páez, García, que tiene dificultad para movilizarse, no se movió del piano durante su corto pero emotivo set, que cerró con “Canción para mi muerte”, un tema que escribió antes de cumplir los 20 años y que grabó en ‘Vida’, su primer disco con el dúo Sui Generis.

Fito Paéz siguió luego cantando todas las canciones de Charly la noche del sábado en otro concierto de celebración en el teatro Colón, la mayor sala lírica de Buenos Aires, acompañado por su orquesta estable.

La celebración del cumpleaños 70 de este roquero de alma, tan rebelde y provocador como lúcido, tuvo su réplica en las redes que se llenaron de recuerdos de fanáticos evocando momentos de sus vidas relacionados con Charly García.

Este hombre alguna vez hasta desafió la gravedad al zambullirse en una piscina desde el noveno piso de un hotel en Mendoza (oeste). Corría el año 2000, época de drogas y excesos del músico. En un bar en la madrugada tras dar un concierto, hubo una pelea con una mujer que le arrojó un vaso a la cara y luego lo denunció. El policía que lo fue a buscar al hotel para detenerlo le dijo que eran todos iguales ante la ley. “¿Iguales?. Hacé esto”, le respondió y se arrojó, según recordó años después.

Cuatro generaciones

Charly García, uno de los símbolos fundacionales del rock argentino, cumplió ayer 70 años conservando el amor de cuatro generaciones de seguidores, que continúan ovacionándole pese a los excesos del pasado.

Autor de canciones históricas como “Demoliendo hoteles”, “Rezo por vos” y “Nos siguen pegando abajo”, el músico porteño lleva casi dos años alejado de los escenarios por su mal estado de salud, una circunstancia que nunca perturbó su amor visceral por la música.

“Yo si no hay música, aunque sea la televisión... Es como que soy un pescado. La música es mi oxígeno”, reconoció hace unos años sobre un arte, el de componer canciones, necesario para mantenerse a flote.

Sin Charly García resulta imposible comprender el último medio siglo argentino: opositor acérrimo a la última dictadura cívico-militar (1976-1983), consolidó su popularidad como solista en los años 80 y 90, antes de sufrir los peores efectos de la drogadicción y copar las portadas de los diarios por sus salidas de tono.

Por la trascendencia histórica de su figura, que hoy aparece más o menos depurada de todo detalle escabroso, la ciudad de Buenos Aires puso en marcha durante el último mes diversas actividades para honrar sus 70 años, como exposiciones fotográficas, encuentros literarios y recitales.

El broche de oro será este mismo sábado con un “megaconcierto” de homenaje en el Auditorio Nacional, que contará con la presencia de más de cien artistas y una transmisión por streaming al mundo entero.

Dueño de un “oído absoluto”, esto es, la capacidad de identificar notas musicales sin partitura alguna, Charly cuenta con casi treinta álbumes de estudio a sus espaldas, entre ellos piezas fundamentales del rock latinoamericano como ‘Clics modernos’ (1983) y ‘Say No More’ (1996).

Ahora bien, ¿cómo es realmente Charly como músico? En opinión del musicólogo Diego Madoery, que analizó su etapa más prolífica como compositor (1972-1996), la mayor particularidad de Charly es la conjunción que hace entre la “armonía clásico-romántica”, derivada de sus primeros estudios de piano, y el rock.