Arte. Tallado en piedra, en manos de Aldana

Brisa Mariaca Velasco

Cristoal Aldana Flores, más conocido como “Rumiruna” (hombre de piedra), cuenta que desde siempre estuvo presente en su vida lo que es el arte. Su padre era alfarero, entonces, desde sus seis años le ayudaba a preparar las arcillas y los esmaltes para más adelante convertirlos en jarrones, cántaros, etc.

En Cochabamba, pocos artistas se dedican al arte en piedra en comparación con otras ciudades, como La Paz. Según Aldana, sus esculturas son realizadas en este material ya que existe una variedad en todo aspecto. “En lo personal, para mis esculturas voy a la cantera a cortar sin electricidad, con cuñas de hierro como lo hacían en la antigüedad a medida, de esta manera es un trabajo arduo, pero hermoso. Me inspiro en la mujer, en asuntos sociales que fueron algunas ya vendidas, y actualmente estoy enfocado en lo abstracto, así como podemos observar en mi obra ‘Metamorfosis’”, dijo.

Terminando el bachillerato, Aldana visitó una exposición de escultura de madera, donde, afirma, quedó asombrado y enamorado del arte, así es como se incursionó en la creación de esculturas.

“Cuando vi una escultura de una figura humana del artista Agapito Céspedes, que fue mi profesor, me inspiró a hacer lo que vi en piedra, ese era mi reto. Entonces, me inscribí al Instituto de Formación Artística Raúl G. Parda, donde estuve seis años estudiando, salí de escultura en cuatro años y dos años más de pintura. Mis primeras exposiciones las hacía en la plaza 14 de Septiembre, Quillacollo, y avenidas aleatorias. En algunas ocasiones me hacía expulsar con los guardias y, así poco a poco, fui ganando espacio en exposiciones”, contó.

En Cochabamba hay talento, solo falta incentivar, promover y fomentar la práctica del arte. De ese modo, Aldana tomó la iniciativa y junto a otros artistas crearon el proyecto “Fragmentos escultura”, con el que exponen en el interior y exterior del país. Este se lleva adelante por el Día Internacional del Escultor que se celebró el pasado 6 de marzo.

“Hace 10 años los escultores éramos pocos, pero hoy en día ya somos muchos, y varios son jóvenes y muy reconocidos. Y así seguimos incentivando a que sigan trabajando, porque la práctica hace al maestro”, afirmó.

“Fragmentos escultura” estará en Tarija del 24 de julio al 5 de agosto; en La Paz, en septiembre, y en Potosí, en noviembre. Aldana invita a todo el público a visitar esta exposición, donde los escultores muestran su trabajo, en algunas ocasiones lo hacen en vivo.

En esta muestra se exponen obras realizadas en diversas técnicas, como el modelado en arcilla, tallado en madera o en piedra, entre muchas otras que fueron utilizadas por los artistas.

La exposición permanecerá abierta hasta el 1 de abril en la Casona Santiváñez. Se puede hacer visitas de lunes a viernes de 8:30 a 12:00 y de 14:30 a 18:30. El acceso es libre.