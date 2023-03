Tablas. Presentan en Fearless la obra teatral Medea

La Madriguera y la Compañía Artística Ser presentan la obra teatral Medea, una versión escrita por Jean Anouilh, este viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de marzo, a las 19:30, en el Centro Cultural Fearless (calle Huallparrimachi No. 1850).

Esta producción singular de Medea, a la vez que relata el mito clásico griego, está concebida como un campo de tensiones. Se trata de priorizar un territorio acondicionado para alojar a cinco cuerpos/personajes movidos en lomo de sus pasiones y sus propios mundos.

“En esta Medea se propone como un contenedor de pulsiones a ser abierto, desplegado y jugado de maneras distintas en cada encuentro con el público. Es una olla en ebullición cuyos rebases no es justo controlar. No se puede predecir la belleza de la fuga, la estética de lo orgánico”, dice la producción sobre la obra.

La apuesta principal del elenco radica en activar desde la actuación hacia los otros lenguajes escénicos: los mundos sensibles, contradictorios y complejos que Anouilh apunta con sus grandilocuentes palabras. Pero las palabras no satisfacen cuando aquello que se nombra implica tragedias. La tragedia de amar, de haberse perdido plenamente en el otro y luego perderlo. La tragedia que implica no poder, no reconocerse e impactar los excesos y monstruos del desenfreno y el pasado.

La obra está dirigida por Carlos Bleichner, quien también actúa, y está protagonizada por Elisabeth Salazar, mejor actriz del XXX Premio Nacional de Teatro Peter Travesí en 2021. Cuenta con la actuación de Pachi Sejas, Javier B. Suárez y Leonardo Obando.

La venta de entradas se puede realizar vía QR contactando al productor Wiler Vidaurre, a través del número 71702757, o en Fearless