Genesis vuelve: 10 canciones que recorren parte de su historia

Genesis, la banda de rock progresivo liderada por Phil Collins, se reunirá para realizar una gira por el Reino Unido a finales de 2020, la primera en 13 años, según anunció el grupo en las redes sociales.

El trío, la formación clásica de la banda, estará acompañado en la batería por el hijo de Collins, Nicholas, de 18 años, y el antiguo socio Daryl Stuermer en guitarra y bajo. Peter Gabriel, miembro fundador que dejó la banda en 1975, no participará.

Este anuncio ha generado una serie de respuesta por parte de miles de sus seguidores en el mundo. Los Tiempos consultó a músicos y gestores culturales para que nos compartan sus opiniones sobre este anuncio.

Miguel Andrade, gestor cultural y músico, indica que un reencuentro de bandas referentes es muy importante sobre todo para realzar la escena rockera mundial.

“Sabemos muy bien de que hay una carencia de más o menos cómo era el rock de antes. La aparición de Genesis en estos tiempos generará, sin duda, nuevos seguidores y también refrescará las propuestas”, dice.

Arnaldo Che Gustó, músico y gestor cultural, comparte el cometario de Andrade y señala que Genesis se ha posicionado entre las bandas más influyentes del mundo.

Ariel Antezana, también gestor cultural, opina que este reencuentro es diferente a su propuesta inicial, rock progresivo.

“El regreso de Genesis es como el regreso The Who (una de las bandas más grandes e icónicas del rock en la historia)”, comenta.

Antezana considera que los fans hubiesen querido que la gira se retome con los otros miembros: Peter Gabriel y Steve Hackett

A continuación te compartimos una lista de 10 canciones icónicas de la época dorada de la banda:

* 1. White Mountain. Incluida en el disco "Trespass" (1970), esta canción se asienta sobre una atmósfera ciertamente melancólica, gracias a la predominancia de notas menores. Alterna partes muy melódicas y fugas más aceleradas creando un ambiente mágico y envolvente.

Genesis - White Mountain Video of Genesis - White Mountain

2. The Musical Box. Perteneciente al álbum "Nursery Crime" (1971), este tema de más de 10 minutos de duración cuenta la historia de dos niños en una casa de campo: Cynthia y Henry. Ella acaba con él, pero más adelante encuentra una cajita de música que le pertenecía a Henry. Al abrirla, el niño vuelve como un espíritu. Musicalmente, el tema se mueve entre las melodías pastorales y dramáticos cambios de ritmo, típicos del prog rock.

Genesis - The Musical Box Video of Genesis - The Musical Box

3. Time Table. Canción incluida en el elepé "Foxtrot" (1972). En oposición a otras composiciones del mismo álbum, de duración extra large y de compleja estructura, "Time Table" se levanta como una canción simple, de 4:45 minutos de duración, que se debate entre una melodía ingenua, dulce, y un arrebato dramático como contrapunto.

Genesis - Time Table Video of Genesis - Time Table

4. Watcher of the Skies. También parte del larga duración "Foxtrot" (1972), esta es una canción que podríamos identificar como marca registrada de Genesis. Precedida por una envolvente introducción hecha con melotrón, desemboca en un vertiginoso remolino de ritmos agitados, donde queda demostrada la pericia instrumental de cada integrante de la banda.

Genesis - Watcher of the Skies Video of Genesis - Watcher of the Skies

5. Dancing with the Moonlit Knight. Tema que abre el "Selling England by the Pound" (1973), la quinta placa en estudio de Genesis. Empieza a capela. Luego nos va metiendo de a pocos en una atmósfera gris para luego, acelerado el paso, empujarnos hacia intenso recorrido en el que el oyente bien podría sentirse perseguido por alguna extraña fuerza que le respira en la nuca.

Genesis - Dancing with the Moonlit Knight Video of Genesis - Dancing with the Moonlit Knight

6. The Cinema Show. Otro de los puntos altos del "Selling England by the Pound". El tema consta de dos partes principales: comienza con un armonioso trabajo vocal entre Peter Gabriel y Phil Collins sobre cuerdas acústicas. Más adelante, el protagonismo recae sobre los teclados de Tony Banks.

Genesis - The Cinema Show Video of Genesis - The Cinema Show

7. The Lamb Lies Down on Broadway. Canción que da título al disco que Genesis lanzó en 1974. En esta obra, la banda apuesta por una aproximación más amigable al pop, donde lo más recordable, acaso, es el estribillo. Obviamente, los arreglos instrumentales impiden que este sea absolutamente un tema pop.

Genesis - The Lamb Lies Down On Broadway Video of Genesis - The Lamb Lies Down On Broadway

8. Squonk. Este tema es punta de lanza del álbum "A Trick of the Tail" (1976), disco que, pese a ya no contar con Peter Gabriel, aún respeta las coordenadas estéticas que hicieron de Genesis una de las bandas más importantes de rock progresivo. Tema de atmósfera misteriosa, gris, de cadencia pausada pero a la vez intensa.

Genesis - Squonk Video of Genesis - Squonk

9. Firth of Fifth. Canción incluida originalmente en el "Selling England by the Pound". Pero es tal vez esta versión, en vivo, extraída del álbum "Seconds Out" (1977), la que suena mejor lograda. Y en eso tiene mucho que ver la formidable guitarra de Steve Hackett, que aquí realiza uno de sus solos más memorables.

Genesis - Firth of Fifth (Seconds Out) Video of Genesis - Firth of Fifth (Seconds Out)

10. Misunderstanding. Extraído del disco "Duke" (1980), este tema muestra la capacidad de la banda de despegarse de su fórmula grandilocuente para crear una canción directa, breve, de poco más de 3 minutos de duración. Y el resultado termina siendo francamente redituable: "Misunderstanding" fue un éxito radial de la época.