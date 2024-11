El rock cristiano rompe tabúes de la mano de Gabriel “Osi” Pavez y Bless the Waves

Con sus mensajes de amor y esperanza, Gabriel “Osi” Pavez busca llegar a todas las edades difundiendo la palabra de Dios a través del rock y el metal cristiano, para ello atravesó las fronteras de Bolivia para llevar sus proyectos musicales a Estados Unidos.

A lo largo de su carrera y de la mano de Iron Faith Records, su estudio de grabación, “Osi” Pavez, como lo conocen en el ámbito musical, ha tocado con importantes agrupaciones bolivianas como Tribal, Profecía (hoy Overcross), Virtual, Ztate of Mind, Turbión, Bloody Company, y ContraCultura, mientras que, en Estados Unidos, ha colaborado con Gabriel de Jesús y forma parte del equipo de alabanza de Riverside Church. Además, ha compartido escenario y trabajado con músicos destacados del género.

Recientemente, con la banda Ztate of Mind lanzaron el álbum “Tower of Skulls”, que logró captar la atención de nuevos oyentes en Europa, expandiendo el alcance internacional de la banda y consolidando aún más su presencia en la escena metalera. Osi también trabaja en su proyecto de metal cristiano Bless the Waves, cuyo primer sencillo saldrá la segunda quincena de diciembre, con la colaboración de reconocidos músicos invitados. También, es productor y guitarrista para Gabriel de Jesús y mezcla el nuevo disco de ContraCultura, programado para 2025. Junto a ContraCultura, que tiene de vocalista a Matamba, hasta finalizar el presente año tienen previsto lanzar dos sencillos más con sus respectivos videoclips, proyectando el genero cristiano a nuevos oyentes.

Desde sus primeros días tocando el teclado en su iglesia, a los 7 años, Osi recorrió un camino que lo llevó a formar bandas influyentes y abrir Iron Faith Records para apoyar a diversas bandas de metal y otros géneros. En 2021, decidió expandir su carrera a Estados Unidos, donde inicia su trabajo en el género Worship y sigue impulsando la música como forma de adoración.

“Yo nací en cuna cristiana y siempre busqué atravesar nuestras fronteras para poder llevar un propósito diferente a las personas. Hoy en día tocamos en iglesias, pero al no ser un género comercial y ser bastante ruidoso, no puede ser frecuente, por lo tanto, estamos en eventos culturales, ferias, pubs y también en acontecimientos privados, la idea es socializar el metal cristiano y que encuentre más adeptos”, comenta Pavez, acotando que sigue comprometido con romper tabúes sobre el rock cristiano, demostrando que el arte puede ser una expresión poderosa de espiritualidad y adoración. Con su más reciente proyecto, Bless the Waves, donde es productor, compositor, guitarrista e ingeniero de sonido, busca transmitir un mensaje auténtico sobre las luchas y el crecimiento espiritual, celebrando la fe a través del metal.

“Para mí, era importante dar a conocer este proyecto musical en mi país, como muestra de agradecimiento por todo el apoyo recibido durante mi carrera en Bolivia”, señala el artista, añadiendo que está trabajando arduamente para que todas las canciones y presentaciones de Bless the Waves estén disponibles en las diferentes plataformas digitales, convirtiéndose en una fuerte herramienta para dar a conocer el mensaje y la palabra de nuestro Creador.

Sobre Gabriel "Osi" Pavez. - Nacido el 26 de diciembre de 1986 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, es un destacado músico del género rock y metal, conocido por su trabajo como guitarrista, compositor y productor. Es el fundador y CEO de Iron Faith Records y ha desarrollado una carrera notable en la música desde 2008, destacándose tanto en la escena local como internacional.

Influenciado por bandas icónicas como Pantera, Lamb of God, Impending Doom y Whitechapel, Osi ha creado un sonido característico y poderoso.

Entre sus mayores logros se incluyen el premio Eduardo Abaroa a la mejor banda de Hard Rock en 2015, y los premios U-Rock en 2012, donde fue galardonado como mejor guitarrista y su banda Ztate of Mind recibió el premio a la mejor banda. También, el álbum Turbión fue reconocido como "Álbum de Metal Boliviano del Año" en 2021.

Osi está casado con Vannesa Trigo desde 2010, quien es fotógrafa, videógrafa y piloto comercial. Ella ha sido una pieza clave en su carrera, capturando la esencia de sus proyectos a través de Aviatrix Photography. Ambos comparten una hija, Victoria, y viven entre Bolivia y Estados Unidos, dedicando sus vidas al arte y la fe.