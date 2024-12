La Coral Infantil vuelve con todo para animar la Navidad

Bob Bryar, el baterista que pasó más tiempo en My Chemical Romance, fue encontrado sin vida en su residencia de Tennessee el pasado martes 26 de noviembre. Sin embargo, la información fue divulgada... Ver más Murió Bob Bryar, ex baterista de My Chemical Romance

Alfredo Coca no se da por vencido. Tras el frustrado intento de imponer una nueva marca mundial Ver más Música. El récord es asignatura pendiente para Alfredo Coca