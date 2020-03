¿Cuánto tiempo permanece el Covid-19 en los objetos?

Son varias las investigaciones que se publican buscando entender qué está pasando ante la emergencia que está viviendo el mundo por la rápida expansión del coronavirus (Covid-19). Los hallazgos más recientes se han centrado en comprender la acelerada propagación del virus y su comportamiento, para así evitar más contagios.

Algunos de los últimos estudios, además, se centraron en estudiar cómo se comporta el virus en distintas superficies y estas son las conclusiones más relevantes.

Su permanencia en el aire

En una investigación publicada por The New England Journal of Medicine, un grupo de científicos de la Universidad de Princenton, la Universidad de California y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, de Estados Unidos, intentaron recrear las condiciones de cuando una persona contagiada tiene contacto con diferentes superficies.

Para llegar a los resultados, utilizaron un inhalador con el fin de simular un estornudo o la tos de una persona y ver cuánto era el tiempo que permanecía el virus en distintos ambientes.

Los hallazgos demostraron que el nuevo coronavirus puede llegar a quedarse en el aire por hasta tres horas. También que en superficies de cartón permanece hasta 24 horas y en elementos de plástico o acero inoxidable podría subsistir de dos a tres días.

Aunque los resultados dependen del ambiente en el que se encuentren los objetos y la exposición que tengan al virus, los científicos concluyeron que sí es posible contaminarse a través del aire.

La temperatura que lo resiste

En otro estudio, publicado por la revista Journal of Hospital Infection, se demostró que el Covid-19 puede permanecer en objetos hasta por nueve días si están a una temperatura ambiente. Con temperaturas iguales o mayores a los 30 grados centígrados la duración es más corta.

Entre los hallazgos, se concluyó que un contacto de cinco segundos con alguien contagiado puede transferir un 30% del virus en las manos. También que las superficies de entornos sanitarios, es decir, hospitales y centros médicos, son las de mayor potencial para transmisión.

Finalmente, los científicos destacaron la importancia de la limpieza y la desinfección de las superficies. En Taiwán, por ejemplo, se demostró que las estaciones de lavado de manos, en los departamentos de emergencia, fueron la única medida eficiente para el control de infectados.

Los investigadores recomendaron lavar los objetos de uso diario con productos altos en etanol, como alcohol y vinagre. También, ser aseados con los objetos de uso común, como perillas de puertas, celulares, objetos del baño y de cocina.