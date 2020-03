Qhara qharas en el pleito por el mayor tesoro naval

Es un tesoro ante el que aún muchos de los dibujos y las imágenes de ficción probablemente queden cortos. Hace cinco años el Gobierno colombiano anunció oficialmente su hallazgo. El valor de su contenido fue paulatinamente creciendo a razón de varios miles de millones de dólares por el avance de la evaluación. Su historia sumaba los 312 años de aquella colosal batalla en que fue hundido, pero desde Potosí le añadieron más tiempo y espacio.

Es el mayor tesoro naval certificado del que se tenga memoria. Se trata del galeón San José, la, por entonces, nave capitana de la Flota del Tesoro Español. Debía llevar hasta España las monedas y lingotes del impuesto a la explotación de la plata potosina más oro y gemas tanto del reino como de particulares. Ello porque el imperio monopolizaba el transporte de estas riquezas entre América y la península ibérica.

Tal cual relata el experto numismático Daniel Oropeza, el 28 de mayo de 1708, esta nave insignia “partió del Puerto de Portobelo (Panamá) custodiada por 16 barcos, entre galeones, fragatas y bergantines, rumbo a Cartagena de Indias. Su capitán, el Conde de Casa Alegre, estaba prevenido del asecho permanente del almirante inglés Charles Wager, quien con siete barcos de guerra vigilaba la zona sur del mar Caribe, en franca acción de piratería dedicada a usurpar los tesoros de América en tránsito a Sevilla”.

Varios de los otros barcos también llevaban tesoros. Pero para semejante empresa sus principales responsables cometieron el más grave de los errores de aquel tiempo: delatar sus intenciones ante los espías británicos que pululaban por Portobelo. Así, “el 8 de junio de 1708, la escuadra inglesa interceptó el curso de la flota española –relata Oropeza-. En hábil maniobra de ataque, abrió fuego con los más de 150 cañones que estaban a bordo de sus ligeras naves. El resultado fue espantoso para la nave insignia, el “San José”. Extremadamente cargada de tesoros no pudo hacer maniobra alguna de evasión ni ofrecer resistencia: poco antes de las 19:00 explotaba frente a las costas de Cartagena de Indias y naufragaba por completo, ante la impotencia de españoles y de ingleses”.

EL MEGATESORO

A partir de 1980, varias compañías de cazatesorosintentaron ubicar para luego sacar del mar el tesoro del San José. Las primeras escaramuzas de una nueva contienda, la legal, por el navío se iniciaron. A nivel internacional, para este tipo de pleitos, en 1985, surgió un pacto al parecer definitivo: la Ley de Patrimonio Histórico y la Convención sobre el Patrimonio Subacuático de la Unesco (Agencia de Naciones Unidas para la Cultura). Declararon estos hallazgos como un bien de interés general de las sociedades, los Estados, las Naciones y la Humanidad entera.

Dichas normas establecen que el patrimonio acuático no será objeto de explotación comercial y alientan la conservación “in situ” de este tipo de restos arqueológicos. Pero además respetan el principio de inmunidad soberana de los buques de guerra, es decir, consideran que los tesoros pertenecen al Estado dueño de buque. Por ello, España pudo sentar soberanía sobre varios otros hallazgos parecidos al del San José. Pero no en este singular y notable caso porque Colombia optó por no suscribir la convención de la Unesco. Bogotá no reconoció la soberanía española del barco y, por encontrarse en su territorio, manifestó su disposición a ubicarlo y disponer de él.

Y el 4 de diciembre de 2015, en una ceremonia festiva, el presidente Juan Manuel Santos anunció oficialmente el hallazgo del San José. Las cifras del tesoro desataron el imaginario internacional: “600 metros cúbicos de tesoro, 2 millones de objetos de valor histórico, 50 mil monedas de oro, 200 millones de monedas de plata”. El valor aproximado inicialmente fue calculado en 5.000 millones de dólares, luego ascendió a 10 mil millones e incluso algunos expertos llegaron a señalar que valía cerca de 17 mil millones.

LOS CAZATESOROS

No sólo eso, Santos también inició un emprendimiento que agitó las aguas tanto dentro como fuera de Colombia. Como fatalidad del destino, España quedaba marginada y el tesoro beneficiaría a suizos y nada menos que a ingleses. El Gobierno colombiano había firmado un acuerdo con la empresa Maritime Archaeology Consultants Switzerland (MACS) de constitución suiza, pero capitales británicos. El acuerdo establecía una división a mitades de lo que la MACS logre rescatar. A cambio la compañía preveía invertir 70 millones de dólares en el emprendimiento.

Las críticas de las instituciones universitarias y expertos colombianos así como del Gobierno español y expertos internacionales fueron respondidas con frases grandilocuentes por Santos. “Juntaremos un ‘dream team’ científico”, aseguró, por ejemplo. También dio garantías señalando que la empresa tendría “costo cero para el Estado colombiano”.

El debate se prolongó durante casi tres años al igual que el avance los planes de Santos y la MACS. Pero diversas investigaciones, especialmente periodísticas, frenaron la aventura. Se descubrió, por ejemplo, que la directiva de la compañía estaba integraba por conocidos cazatesoros que habían mentido sobre su currículum. Es más, se supo que estaba controlada desde un paraíso fiscal, las Islas Caimán. Para variar, sus socios eran los miembros de una trama financiera que se vio salpicada por una millonaria evasión de impuestos en 2012 en Gran Bretaña.

Santos, amenazado por el avance de un proceso judicial, suspendió la operación en julio de 2018. Luego, el nuevo Gobierno de Iván Duque anunció a fines de 2019 que no renovaría el contrato con la MACS. Es más la vicepresidente colombiana, Marta Lucía Ramírez, señaló que Colombia continuará con el proceso, pero "bajo la premisa" de "que ni una pieza de las que se extraigan pueda ser comercializada. (…) Su riqueza histórica y cultural no tiene precio y el derecho de los colombianos a conocer, difundir y preservar este tesoro cultural no se negocia y no podemos feriarlo por los anticuarios del mundo (...) Con esta medida, ni una sola astilla, ni una sola vasija, ni una sola moneda, ni una sola piedra, nada de lo que está en la zona del naufragio, podrá ser comercializado".

LA CAMPAÑA QHARA QHARA

Tras los hechos, se inició una etapa menos conflictiva entre España y Colombia para abordar el tema. Pero, además, la valoración profunda del mayor tesoro de los mares sumó con más fuerza a un nuevo y durante varios años relegado actor: la nación Qhara Qhara. Si en 1708 el barco tenía bandera española y en 2015 Colombia lo albergaba en su territorio, hace 312 años la nación desde la que se extrajo gran parte del tesoro era la Qhara Qhara.

“Sabíamos que Colombia era signataria del Convenio de Reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas-originarios y otros acuerdos similares –señala Cenobio Fernández Ruiz, representante de la nación Qhara Qhara ante el Tribunal de Justicia Indígena Plurinacional–. Entonces ya desde el año 2017, al saber del hallazgo del galeón nos apersonamos ante el Gobierno colombiano y ellos nos recibieron. Llevamos documentos querecopilamos de diversos archivos históricos como la Casa de la Moneda, de los virreinatos de la Plata y de Lima, así como de prestigiosos historiadores. Por ejemplo, tenemos los títulos ejecutoriales de cada ayllu que siguen manteniendo sus territorios desde hace mucho más de tres siglos”.

Durante aquella visita, los dirigentes qhara qhara se reunieron con la ministra de Cultura del Gobierno de Santos, Mariana Garcés. Le manifestaron su oposición al acuerdo entre Colombia y la MACS. Demandaron que el tesoro del San José no sea mercantilizado y reclamaron que se les reconozca sus derechos originarios. Le advirtieron que se trataba de un recurso sagrado y que iban en pos de un acuerdo amistoso y diplomático.

“Ese recurso que está en el galeón es para nosotros sagrado –explica Fernández–. Había salido de la ‘huaca’ (montaña sagrada Potosí, hoy llamada Cerro Rico. Allí estaba un adoratorio al ‘Tata Inti’ (Padre Sol). No puede ser mercantilizado además por la forma en que fue saqueado en los tiempos de la colonia. Por ello, también dejamos en claro que España no tenía que meterse a reclamar ese recurso”.

NOTICIAS DESDE COLOMBIA

Tras el cambio de decisiones y de gobierno en Colombia, los representantes de la nación Qhara Qhara volvieron a visitar aquel país en 2018. Nuevamente con documentos en mano, esta vez se apersonaron a la Agencia Jurídica responsable del galeón San José y dirigida por la vicepresidente Marta Lucía Ramírez. En la oportunidad, los visitantes invitaron a las autoridades colombianas a que visiten las tierras potosinas, conozcan a la nación Qhara Qhara y valoren sus demandas. La invitación fue aceptada y está previsto que a fines de este marzo de 2020 llegue una comisión oficial del hermano país.

“Es un mensaje muy positivo de que la nación Qhara Qhara y el Estado colombiano han reflexionado sobre la importancia cultural de los objetos que se encuentran en el barco –dice Daniel Oropeza–. Son dos importantes gestores para que todo ese patrimonio sea recuperado adecuadamente, con un plan profesional que tome en cuenta el valor histórico de cada pieza. Ahí suman tanto las piezas náuticas como las que son de metales preciosos como el oro y las esmeraldas colombianas, la plata potosina y el oro peruano. Cuando la acción de los gestores culturales, los eruditos numismáticos y todos los que tengan que ver lleguen a buen puerto será un momento muy valioso: podremos conocer a ciencia cierta la importancia de todos estos elementos para reconstruir el escenario comercial de la América virreinal rumbo a la Europa metropolitana”.

Por ahora las autoridades del Estado boliviano no han participado en el caso del galeón San José. Funcionarios de la Cancillería consultados revelaron, como antecedente que sirva de jurisprudencia, un acuerdo inicial alcanzado hace cuatro años con España en un caso similar, el de la fragata Nuestra Señora de la Merced. Mientras tanto, en las comunidades qhara qharas, ubicadas entre Potosí y Chuquisaca, crece la expectativa por la anunciada visita. Y toma cuerpo el anhelo del reencuentro con una parte de su historia sepultada en las profundidades del mar Caribe.