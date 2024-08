Imagen masculina, la carta de presentación

La imagen personal es lo primero que la gente observa de nosotros y es muy importante, pues “es la carta de presentación” de cada individuo y “puede abrirte o cerrarte puertas, porque estamos proyectando algo y las personas sin conocernos ya generan un concepto sobre nosotros”, señala la experta en imagen personal Natalia Villarroel.

Por lo tanto, cuidar nuestra apariencia personal puede ayudar a brindar una mejor imagen a la gente que no nos conoce. Incluso un buen atuendo personal puede otorgar mayores posibilidades de conseguir empleo, un ascenso laboral o atraer al sexo opuesto, según explica el asesor de imagen y comunicación David Navarro.

Además, una imagen personal bien gestionada es un importante indicador de seguridad y de autoconfianza, además de transmitir las cualidades y fortalezas con las que cuenta una persona, detalla el experto.

La imagen personal es un conjunto de aspectos tanto físicos y conductuales que reflejan y comunican mensajes sobre quiénes somos. Aspectos como el estilo de vida, personalidad y los objetivos planteados definen la imagen que proyectamos.

Para proyectar una buena imagen también es importante tener una buena actitud, mostrarse tranquilo y transmitir alegría y energía ayuda a que las personas de tu alrededor se interesen por ti y se sientan cómodas. “Tener educación y ser amable con las personas que te rodean, marcará la diferencia en tus relaciones y en la primera impresión que generes en los que te rodean”, dice Navarro.

Esto aplica tanto para hombres como para mujeres; sin embargo, en esta ocasión, expertos detallan algunos aspectos que potencian la imagen masculina.

Higiene

La higiene es el aspecto de mayor importancia para proyectar una imagen personal pulida y atractiva. La higiene del hombre constituye casi el 50 por ciento de la imagen total, detalla Navarro.

El aseo personal también tiene que ver con andar siempre bien peinado, afeitado, arreglar la barba y las uñas (siempre deben estar cortas), el cuidado de la piel es importante (hidratación con cremas), la higiene dental para tener el buen aliento y también es importante el olor corporal, se debe usar un buen desodorante y perfume.

“El cuidado de las manos es muy importante, los hombres deben hacerse manicura, ponerse crema a las manos y no morderse las uñas. Además de bañarse con frecuencia, usar perfumes, los zapatos siempre deben estar limpios y la ropa planchada”, recomienda Villarroel.

Prendas básicas



Los hombres deben tener un armario compuesto por prendas básicas, versátiles y fáciles de combinar, útiles para cualquier ocasión que se presente y que permitirán contar con una imagen atemporal, es decir, que no pasa de moda.



La apariencia de una persona mejora considerablemente cuando una prenda le queda perfectamente, es decir, que no es ni muy ajustada ni muy suelta, generando una silueta más elegante, moderna, organizada y estilizada.



No toda la ropa le va bien a todo el mundo. Utilizar prendas que garanticen el equilibrio entre las zonas más largas y cortas, así como entre las más anchas y delgadas, ayudará a ar-monizar su figura.

Entorno de trabajo

Es importante conocer y aplicar los códigos de vestimenta que exige la empresa en la que se trabaja. De ello dependerá el uso de traje, corbata, colores, patrones y accesorios que en general se pueden usar en un entorno laboral.

Las prendas que evoquen profesionalismo, distinción y elegancia deben ser elaboradas con materiales resistentes, cómodos y de buena calidad. Además, es importante fijarse en la calidad de las costuras.

Recomendaciones

Villarroel recomienda a los hombres arriesgarse a vestir de forma diferente, combinar texturas y colores, pero siempre de acuerdo al código de vestimenta de su trabajo.

“Recomiendo a los hombres marcar diferencia y experimentar, se puede jugar con las medias, atuendos estampados, también se puede combinar prendas formales con informales, todo eso dependiendo a que se dedican y quieran proyectar”, recomienda la experta.

Otros expertos en imagen también sugieren a los hombres usar todos los colores.

Los hombres suelen vestir con pocas piezas de ropa y con pocos o casi ningún accesorio, por lo que se recomienda siempre usar un reloj, algún collar o pulseras si se siente cómodo y son acordes al evento. Estos artículos pueden elevar su look.

“Si trabaja en oficina, hay días que se puede bajar las intensidades de la vestimenta, para que no se vea igual todos los días. Yo jugaría con las telas: podría ser traje sastre con el terno y pantalón de vestir más suelto, más casual.

Se puede jugar con otro tipo de zapatos, como los mocasines. También sugiero una camisa sin tanta estructura, de una tela más fresca, todo dependerá de las actividades que se realizan”, recomienda.

Villarroel recomienda a los hombres no usar skinny jeans (pantalones ajustados), que son muy apretados y ya no están de moda, ahora se usan pantalones de un corte más recto.

Tampoco se debe utilizar prendas de otra talla llevar cadenas vistosas en el cuello o joyas en el rostro como piercings para eventos formales, no lustrar los zapatos o permitir que éstos luzcan desgastados, llevar el celular en el cinturón, entre otros.