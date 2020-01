11 claves para ser más creativo

Sin duda, una de las capacidades más envidiadas esla creatividad (sin importar la edad o la ocupación). Este 2020 ser creativo puede facilitarte la vida y abrirte puertas.

Nicole Flores, ingeniera comercial y docente de la materia Innovación y Creatividad de la Universidad Privada Boliviana (UPB), asegura que, de acuerdo al libro del Banco Interamericano de Desarrollo “Economía Naranja: Innovaciones que no sabías que eran de América Latina y el Caribe”, la creatividad este 2020 será la tercera habilidad más requerida en los puestos de trabajo en comparación al año 2005, cuando se situaba en décimo lugar. “Las empresas se están dando cuenta del gran valor que aporta un personal capaz de desarrollar nuevas ideas, nuevas formas de producir, de comercializar, de gestionar, etc.”, comenta.

La psicóloga y coordinadora del gabinete psicológico en Univalle, María Renée Paz Soldán, expone que la creatividad es una capacidad con la que contamos todos los seres humanos y se la emplea para solucionar problemas en diferentes contextos. “El pensamiento creativo es una cualidad bastante valorada en nuestra sociedad, pues en ella juegan un rol importante la innovación y el cambio”, añade.

La experta enfatiza que aquellas personas capaces de producir ideas o comportamientos originales, nuevos, sorprendentes o inusuales y que, además supongan una contribución positiva a la sociedad, se abren caminos por sí solas a partir de sus emprendimientos o suelen ser requeridas en diferentes espacios (sean sociales, tecnológicos, artísticos, científicos o filosóficos). “No sólo basta con tener una idea original, sino que también sea adaptativa”,agrega.

Flores, quien también es fundadora de los emprendimientos Ananay y Gifster y ganadora del concurso de emprendimiento “Red Mujer mi Aliada” del Banco Económico en 2018, resalta que, si la intención es emprender, la creatividad es fundamental para afrontar los constantes escenarios de incertidumbre con éxito y para poder crear valor a nivel económico, social y/o ambiental.

Ambas expertas comparten con los lectores de OH! 11 claves para ser más creativos. Antes de pasar a ello, Paz Soldán enfatiza que todos podemos fomentar el desarrollo de la creatividad a partir de nuestra actitud. Por su parte, Flores resalta la importancia de que cada uno se inspire a su manera.

1 Proponte ser creativo

Paz Soldán apunta como algo primordial el decidir hacer uso de la creatividad a lo largo del día. “Comienza a ver desde perspectivas diferentes. Procura no pedir ayuda enseguida para resolver dudas o problemas, prueba buscar la solución por tu cuenta. Haz pequeños cambios en tu habitación, alimentación y rutina”, sugiere.

2 “¿Y si…?”: Abrir la mente

Algunas opciones que podrían no parecer estar muy relacionadas con lo que se hace en el momento pueden aportar a otras situaciones. Paz Soldán aconseja abrir la mente y probar.

3 Ejercita el pensamiento lateral

Flores expone que estamos acostumbrados a poner reglas donde no las hay y ello limita la creatividad. Afirma que el pensamiento lateral implica una organización diferente de los procesos mentales, aspira a romper patrones y buscar caminos alternativos para resolver problemas. “Pensar ‘fuera de la caja’ es una habilidad que se puede desarrollar con juegos y ejercicios que fácilmente se encuentran en Internet. Lleva tu cerebro al gym”, dice.

4 Vivir, aprender y “consumir” cultura

“A mayor experiencia y conocimiento, más conexiones podrá hacer el cerebro”, afirma Flores. La especialista asegura que la habilidad de asociar y desarrollar nuevas ideas se incrementará a medida que uno adquiere nuevos conocimientos en diversos campos, nuevas vivencias en distintos lugares con personas de diferentes profesiones y formas de pensar.

Paz Soldán adiciona que generar el hábito de consumo de cultura como la lectura, ir al cine, museos, exposiciones y conciertos tiene un efecto inspirador en la mente. “Propicia el pensamiento creativo, ya que es fuente de asociaciones libres y nuevas”,indica.

5 Sigue haciéndote preguntas

“Sobre lo que lees, escuchas, ves y las ideas que se te ocurran. Trata de ir más allá de la información que tienes. Recuerda que los límites los pones tú”, señala Paz Soldán.

6 Implícate en actividades de tipo artístico o creativo

Paz Soldán sugiere para ejercitar la creatividad: pintar, escribir, dibujar y bailar, entre otras actividades.

7 Utiliza tus emociones a favor

“Cada emoción que tienes, aunque algunas te parezcan displacenteras, pueden ser una gran oportunidad para conocerte y entender a los demás”, asevera Paz Soldán.

8 Desarrolla empatía

“Vive los problemas para entenderlos. No los analices solamente detrás de una computadora. Si quieres generar soluciones creativas a problemas de tu comunidad, tu país y/o el mundo, necesitas invertir capital emocional y sentir lo que el otro siente. Allí es cuando llevarás tu creatividad al límite y sucederá la magia”, resalta Flores.

9 Aprende a manejar la ansiedad y el estrés

Paz Soldán indica que ambos estados son los que más pueden bloquear la capacidad creativa. “Sugiero que emplees estrategias de relajación, respiración, practiques deportes o incluyas en tu vida actividades físicas”, aconseja.

10 No temer a la crítica ni al fracaso

“La libertad de pensamiento es fundamental para la creatividad. Atrévete a cuestionar, a experimentar tus ideas y a pensar diferente, independientemente de cómo sean percibidas tus ideas por los demás”, manifiesta Flores.

11 Duerme

“Es posible que, en medio de un buen descanso y entre sueños, puedas hallar la respuesta que estabas buscando”, manifiesta Paz Soldán.

creatividad1.jpg HÁBITOS La creatividad es una de las capacidades más requeridas en la sociedad. ..¿Qué haces para ejercitarla? Dos expertas comparten consejos ARCHIVO

¿CÓMO SON LAS PERSONAS CREATIVAS?

María Renée Paz Soldán señala que, por lo general, las personas creativas tienden a tener una vida intensa, llena de pensamientos profundos y dedicada a la búsqueda de la verdad y la perfección. Mantienen sus mentes activas en todo momento, suelen explicar las cosas a través de historias y tener muchos intereses. Buscan tener ideas originales, con mayor alcance e impacto, considerando diferentes puntos de vista, evaluando y analizando desde una perspectiva más amplia.

Apunta que también actúan de forma independiente, inconforme, poco convencional, cuestionando y rompiendo el “statu quo”. “Son emotivos y de humor cambiante, intuitivos, arriesgados y parecen tener siempre la mente de un niño, por lo que ven todo como algo nuevo, emocionante y desconocido”, agrega la especialista.

Flores coincide en que las personas creativas son personas curiosas, que siempre se preguntan: ¿por qué?, ¿por qué no?, ¿qué pasa si…?, etc. “Tienen habilidades de asociación. Es decir, de conectar con éxito ideas aparentemente no relacionadas”, asevera. La emprendedora expone además que tienen gran capacidad de observación. “Se percatan de cosas que la mayoría no nota, ya sea en situaciones triviales o complejas. Ven más allá y ofrecen soluciones originales a los problemas”, acota.