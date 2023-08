Henry Limón: “Creo firmemente que todo es cuestión de actitud ”

Liderazgo, perseverancia, esfuerzo, superación y capacitación continua son algunas de las características de Henry Amed Limón Téllez, actual gerente comercial de la región Valles de Industrias Venado.

Como parte de su empresa, el profesional identifica aspectos claves que sirven para acompañar al personal que trabaja en la compañía.

Oriundo de la ciudad de Sucre, recuerda que decidió salir de su ciudad natal en busca de mejores oportunidades. Actualmente, junto a su esposa y sus dos pequeños hijos, lidera la regional que se hace cargo de las ciudades de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija.

La historia de Henry comenzó en una empresa que tenía la representación de la instalación de redes de gas en Sucre, cuando aún estaba en la universidad y se formaba como administrador de empresas. Concluida su carrera, ingresó por un periodo a YPFB redes, pero aún tenía ganas de seguir escalando. Por esa razón, decidió buscar nuevas oportunidades en Santa Cruz y se le presentó la oportunidad de ingresar a Tigo.

“Ahí pude desarrollar mis capacidades en el área comercial, porque era coordinador comercial de East (este) y estaba a cargo de las ventas indirectas, además de la implementación de Tigo Money. Estuve tres años en Tigo, es una escuela espectacular. Para eso ya había terminado la maestría que hice en Bussiness Administration en la Universidad Andina Simón Bolívar, comenta.

CAMBIOS

“Las oportunidades se dan, pero a veces es complicado por la competencia que tienes. De ahí es que paso a Venado, con un mejor cargo en Santa Cruz. Busqué un mejor cargo, vi otras oportunidades, la idea era crecer y conocer más del área comercial, del consumo masivo. En Santa Cruz estuve un año y se me dio la oportunidad de venir a Cochabamba, aquí comenzamos con las operaciones en 2016. Vine a hacerme cargo de la gerencia y replicar lo que ya habíamos hecho”, afirma.

El breve recuento muestra que sus ansias de superación y sus altas expectativas lo han llevado a varios lugares del país, entre lo que destaca su predisposición a encarar nuevos retos y objetivos personales, pero también familiares.

Pese a los cambios que ha vivido en los últimos años y sobre lo que respecta al tiempo que dedica a su familia, señala que intenta lograr una sinergia para cumplir con sus responsabilidades laborales, pero también dejar un espacio para su esposa e hijos.

Considera que el equilibrio es fundamental para sus actividades.

“Paso mucho tiempo con mi familia, con mi esposa y con mis hijos, siempre digo que las prioridades cambian cuando tienes hijos. Los fines de semana, prefiero pasarlo al 100 por ciento con mis hijos, participo en sus actividades extracurriculares, en el día a día, en la semana y los fines de semana”, asegura.

VALORES

“La perseverancia y el esfuerzo es algo que siempre me han inculcado. La motivación principal es el crecimiento profesional para tener y dar una mejor calidad de vida a la familia principalmente. Poder desarrollarme como profesional es lo que más me mueve, te llena ser un referente, ser un líder y estar al frente de un equipo con el que puedes desarrollar, la satisfacción de ver y hacer crecer a las personas. Es satisfactorio ver que bajo mi cargo que todo ese equipo se sienta comprometido y que comparta la filosofía, compromiso y esfuerzo es algo que me llena profesionalmente”, explica con relación a los valores que lo mueven a seguir trabajando en el rubro.

Pero además de la filosofía y el camino que sigue, destaca su ímpetu para encarar los cambios. Por ello, dijo que uno de los principales retos que encara es la incertidumbre con la que el personal recibe los cambios, pero también la resistencia a los mismos.

“Los cambios de los que me he tenido que hacer cargo son un reto porque entra la incertidumbre cómo va a reaccionar la gente, si el equipo es el idóneo. Algo que me sigue costando es el cambio a la resistencia. No se puede imponer. La idea es seguir mostrando el camino como líder”, afirma.

Aunque es un reto, también reconoce que es un tipo de presión bajo el que le gusta trabajar.

SU APORTE

Henry Limón afirma que uno de sus principales aportes para el rubro es la conformación de un equipo cohesionado, es decir, que se logre trabajar de manera óptima con áreas como administración y distribución.

El profesional destaca la importancia por mantenerse como líder, por seguir aprendiendo, pero también enseñando a que todos pueden lograr sus objetivos en la medida que así lo decidan.

Biografía

Henry Amed Limón Téllez

Sucre, 19 de diciembre de 1983 – 39 años

Actualmente es gerente de Ventas Valles (CBBA, SUCRE Y TARIJA) en Industrias Venado S.A.

Administrador de Empresas de profesión, también es especialista en Gestión y Desarrollo Comercial, Líder de Estrategia Comercial de Consumo Masivo y especialista en Desarrollo del Sector Retail.

Para mí, la familia es el pilar más importante en la vida. Trato de pasar el mayor tiempo posible con mi esposa Lilian y mis hijos Patricio y Catalina, ya que son mi mayor fuente de inspiración y felicidad. Juntos compartimos risas, aventuras y momentos de complicidad.

Una de las pasiones que me hace sentir pleno es el deporte, el fútbol y el ráquet son mis disciplinas favoritas. Practicar deporte no solo me mantiene activo físicamente, sino que también me ayuda a liberar tensiones y a encontrar equilibrio en mi vida diaria.

Perseverancia y esfuerzo han marcado mi carrera. Pasión por el conocimiento, entrenar mi habilidad para liderar y enfoque en los objetivos me han llevado a la cima de la carrera empresarial. Creo que todavía con un futuro lleno de oportunidades y desafíos, mi viaje sigue inacabado, listo para abrazar nuevas posibilidades y alcanzar nuevos horizontes.

A lo largo de mi trayectoria como Especialista en Gestión y Desarrollo Comercial y Líder de Estrategia Comercial de Consumo Masivo, he aprendido la importancia de la adaptabilidad, la innovación y la dedicación en la industria del comercio. Cada paso en mi carrera me ha preparado para los desafíos futuros, y estoy emocionado de continuar persiguiendo horizontes y dejando mi huella en el mundo empresarial.

La coherencia con los actos es la capacidad de alinear nuestras acciones con nuestros valores declarados. Cuando nuestras palabras y acciones están en armonía, construimos la confianza y el respeto de quienes nos rodean. La coherencia es la base de la integridad personal y es esencial para fomentar relaciones saludables, tanto en el ámbito personal como en el profesional.

henry.limon@gmail.com·

whttps://www.linkedin.com/in/henry-amed-limon-tellez