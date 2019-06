Con fe y creatividad, celebran los 400 años de Corpus Christi

Cientos de católicos celebraron ayer en la ciudad los 400 años de la festividad de Corpus Christi (Cuerpo de Cristo) con creatividad y devoción. Tras la misa en la catedral de San Sebastián, la procesión del Santísimo Sacramento recorrió varias calles del centro histórico de Cochabamba.

Para la romería, estudiantes de varias unidades educativas armaron mosaicos con pétalos de flores y aserrín de colores para representar los símbolos católicos.

Según el historiador Julio Pavez, la primera procesión de Corpus Christi se realizó en la Villa de Oropeza, hoy Cochabamba, en 1619.

En la misa central, el arzobispo de Cochabamba, Óscar Aparicio, reflexionó sobre la misericordia y la conducta que deben tener los católicos ante sus semejantes e instó a las autoridades a que trabajen sin distinción de clase, religión o color político.

“El evangelio nos dice que la preocupación de los discípulos no debe ser sólo por unos, sino 50 por 50. Es decir, por todos. También por aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios por ser simple y sencillamente necesitados merecen la atención de los discípulos, merecen nuestra atención. No hay aquí color religioso ni siquiera político ni social”, dijo Aparicio.

En la misa participaron el presidente de la Brigada Parlamentaria, Ademar Valda; el presidente de la Asamblea Departamental, Javier Castellón; el asesor de la Gobernación, Rodrigo Quinteros; el alcalde suplente de Cochabamba, Iván Tellería; la presidenta del Concejo, Beatriz Terán, además de secretarios y concejales municipales.

En la ocasión el Alcalde suplente pidió mayor unidad para los cochabambinos. “Hoy pido que dejemos de cuestionarnos y perjudicarnos como cochabambinos, eso es lo que pedí hoy (ayer) en la misa, al lado del monseñor Aparicio, que Cochabamba esté unida”, señaló Tellería.

La presidenta del Concejo indicó que estas fiestas servirán para que las autoridades se comprometan a trabajar por la población más necesitada.

Quillacollo

En varios municipios del eje metropolitano también se celebró la festividad. En Quillacollo, los estudiantes llenaron las calles Cleómedes Blanco y Héroes del Chaco con mosaicos elaborados con pétalos de flores y aserrín.

El alcalde suplente, Willy López, quien participó junto a la vicepresidenta del Concejo Municipal, Juany Veizaga, aprovechó la oportunidad para invitar a la población a participar con fe y devoción en la festividad de la Virgen de Urkupiña.