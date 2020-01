Ministro Arias anuncia otras cinco propuestas para la línea amarilla

Dos años de obras del tranvía metropolitano no fueron suficientes para resolver el trazo de la línea amarilla. Ayer un grupo de especialistas descartó las siete alternativas que se tenían hasta el momento. En tanto, el Ministerio de Obras Públicas anunció la presentación de cinco propuestas para la siguiente semana.

Foro

La oportunidad de solucionar el problema del diseño de la línea amarilla motivó a un foro, ayer. Participaron organizaciones colegiadas, plataformas ciudadanas y vecinos de las OTB aledañas al río Rocha. Todos ellos rechazaron las siete alternativas que presentó la empresa Tunari y la Unidad Técnica de Ferrocarriles.

Además, cuestionaron que son demasiadas improvisaciones las que pretende hacer Tunari en el proyecto.

“No es nada positivo forzar una solución cuando no hubo adecuada planificación. No podemos afectar la sección del río Rocha, no podemos alterar la vialidad de las avenidas. La solución sería que sea aérea o subterránea”, dijo el presidente de la Federación de Empresarios Privados, Javier Bellott.

Añadió que, al ser proyecto llave en mano, Tunari debe solucionar este problema. Caso contrario se debería rescindir el contrato por la ausencia de una adecuada planificación del proyecto.

El exconcejal de Cochabamba Jhonny Antezana explicó, una vez más, los beneficios para el eje metropolitano si se construye un teleférico en lugar de la línea amarilla.

“Se entregaron 447 millones de dólares sin saber lo que nos iban a dejar. Es como si compráramos un terno partido a la mitad, porque los tramos tienen sólo un sentido de vía”, dijo Antezana.

Cinco alternativas

A falta de una solución a un problema que no se atendió desde el inicio, el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, informó que se trabaja en la elaboración de cinco propuestas. Esta labor se está ejecutando de manera coordinada con otras instituciones, aseveró.

El titular de cartera explicó que la siguiente semana se prevé presentar un diagnóstico del proyecto. Junto con este informe hay cinco propuestas para ser expuestas en un foro similar al de ayer.

“Se está haciendo el trabajo de manera conjunta y queremos tenerlo listo para exponerlo a la población. Son cinco propuestas”, aseveró el Ministro a tiempo de descartar la posibilidad de no llevar adelante esta línea.

Problemas en obra

Las líneas verde y roja son las que tienen mayor avance, pero el Ministro y los técnicos advirtieron algunos problemas en las obras. “Nosotros sabíamos que se iban a tener esos sectores inundados, cuando visitamos la obra nos dimos cuenta”, dijo Arias.

La autoridad se refirió así a las vías construidas en la OTB Killman. En la semana amanecieron anegadas por las lluvias. Se va a trabajar en subsanar estas deficiencias, dijo el Ministro.

LA LÍNEA AMARILLA DEBE IR A SACABA

La línea amarilla del tranvía metropolitano está pensada para tener 7,7 kilómetros de longitud. Debe partir de la estación central de San Antonio, recorrer parte de Cercado para llegar hasta El Castillo en Sacaba.

Es la única de las tres líneas que no tenía derecho de vía consolidado, porque el antiguo tren no pasaba por la zona que ahora se proyecta.

TRABAJADORES CONTINÚAN EN ESPERA DE SUS SUELDOS

REDACCIÓN CENTRAL

Trabajadores de la Asociación Accidental Tunari y algunas empresas subcontratadas reclamaron el pago de sueldos durante toda la semana. Asimismo, indicaron que se les debe el aguinaldo.

Algunos de los trabajadores expresaron que se les debe los sueldos de noviembre y diciembre. Sin embargo, la situación es más crítica para otros a quienes se les adeuda hasta nueve salarios.

Los trabajadores anunciaron la radicalización de sus medidas en caso de que no se cumpla con su derecho laboral en los siguientes días. La semana pasada bloquearon en inmediaciones de la estación central.